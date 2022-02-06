新冠疫苗配加強針更有效

截至2月1日，目前全加州 將近14%的接受檢查的民眾呈現新冠陽性，在1月底加州每日感染人數平均7.4萬，總確診人數接近800萬。

加州流行及傳染病研究中心副主任潘靄表示，近期加州陽性檢測 病例和住院人數持續上升，原因是受到Omicron的重大影響。她表示，新變種對於未接種的人來說，住院和重症風險很高。現在所有疫苗 對於預防重症和住院仍然非常有效，即便最近感染過的人，接種疫苗仍然有好處。可以對抗病毒新變種，如果接種兩針再接種加強針，抵抗力和免疫力都會大大提高，能夠對抗重症和死亡。

紐約市 衛生與醫院系統（NYC Health + Hospitals）的流行病學專家馬達德（Syra Madad）表示，疫苗不僅可以減少感染率，也可以降低由於感染新冠從而引發長期後遺症的風險，對於「長新冠患者」同樣有預防的效力。在流感 季節，「雙打」流感與新冠疫苗更安全。

「亞美公義促進中心－洛杉磯」提醒各位讀者，COVID-19疫苗免費提供給所有居住在加州的人。您可以在成千上萬個社區疫苗接種點、醫療處所和診所、藥房，甚至超市接種COVID-19疫苗。不論預約式或免預約接種點的數量在全州範圍均不斷增加，因此無論您住在哪裡，都可以輕鬆接種。請登陸myturn.ca.gov查找在您鄰近地區的免預約接種站。如果您希望提前註冊安排預約接種，亦同樣可使用myturn.ca.gov查找對您方便的接種時間。如需預約協助，請致電加州COVID-19熱線833-422-4255，熱線中心每週開放7日，周一至周五早上8點至下午8點，週末早上8點至下午5點。