2022年國泰銀行中國留學生獎學金 接受申請

國泰銀行宣佈2022年國泰銀行獎學金項目正式啟動，歡迎南加州 地區符合申請條件的中國留學生 進行申請。該獎學金項目將評選出六位獲獎人，每人獲頒6,000美元的獎學金。申請期限即日起至3月31日止。

今年正值國泰銀行建行60週年，也是該獎學金項目成立的第八年。國泰銀行獎學金致力於資助來美留學且表現優異的中國學生，並獲得中華人民共和國駐洛杉磯 總領館的支持。截至2021年，國泰銀行已向42位傑出的中國留學生頒發此獎學金。

疫情期間為保障安全和健康，2022年國泰銀行獎學金項目的審核，將以網路形式進行。由南加州各大學教授組成的專家評審組，將以學術成就、品德、社區服務、及經濟背景等評審標準進行首輪評選。最後，由國泰銀行高管組成的評委會進行網路面試，並選出最終的獲獎人。

有關獎學金詳情與申請細則，可瀏覽中國駐洛杉磯總領館教育處網站http://losangeles.lxgz.org.cn/losangeles/xwdt/2022010607243053232/index.html，和國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/about-us/cathay-bank-scholarship。

國泰銀行是國泰萬通金控的附屬公司，透過美國九個州以及香港分行及北京、上海和台北的代表處提供廣泛的金融服務。國泰銀行1962年成立，旨在支持洛杉磯不斷發展的華裔社群，在過去的半個世紀裡，國泰銀行與客戶攜手擴張和發展，提供必需的工具和服務，協助實現目標。更多詳情，可瀏覽 cathaybank.com。

國泰銀行表示，美國FDIC保險保障範圍、僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。