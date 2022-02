Glendale老人社區公寓 現正接受申請

位於格蘭代爾市(Glendale)的老人社區公寓「 The Gardens」 ,現正接受申請,申請從2月14日起至2月28日止。

位於格蘭代爾市(Glendale)的老人社區公寓「 The Gardens」 ,現正接受申請,有單間的Studio和一房的Apartment,此社區擁有 75 間公寓單位。申請從2月14日起至2月28日止。

The Gardens 位於距離格蘭代爾市中心 1 英里,為 62 歲及以上的老年人提供服務,靠近 The Americana at Brand 和 Glendale Galleria、郵局、圖書館 和老年人中心。

社區設施包括: 安全入口和大堂、兩部電梯、帶電視室的洗衣房、各樓層垃圾處理、兩個居民停車場、圖書館、社區房間、健身 房、整個建築物的消防噴淋頭、玫瑰園和休息區。

申請人一名家庭成員必須至少年滿62歲,年收入不能超過:一人家庭41,400 美元;雙人家庭 47,300 美元。租金 以收入為基礎,每人所支付的費用將不超過其調整後收入的30%。

申請人必須達到居民選擇標準,和 PRAC 錄取要求。申請人將根據抽籤方式被列入等候名單。申請地址:333 Monterey Road, Glendale。申請時間從 2 月 14 日開始至 2 月 28日截止。申請表可以親自到上述地址領取;或通過電話 818- 551-9052 索取;或通過網站 www.humangood.org 下載。所有申請表格必須在2 月 28 日之前收到,以郵戳為憑,才能被列入等候抽籤的名單中。如果你在英語理解方面有困難,可以要求他們的語言協助。

如果有殘疾,並需要申請合理的安排,可以撥打 818-247-0420 / TDD/TTY/RELAY SERVICE-711 ,聯繫他們的公平住房協調員 / Section 504 協調員。