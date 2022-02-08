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Glendale老人社區公寓 現正接受申請

【洛杉磯訊】
位於格蘭代爾市（Glendale）的老人社區公寓「 The Gardens」 ，現正接受申請，申請從2月14日起至2月28日止。
位於格蘭代爾市（Glendale）的老人社區公寓「 The Gardens」 ，現正接受申請，申請從2月14日起至2月28日止。

位於格蘭代爾市（Glendale）的老人社區公寓「 The Gardens」 ，現正接受申請，有單間的Studio和一房的Apartment，此社區擁有 75 間公寓單位。申請從2月14日起至2月28日止。

The Gardens 位於距離格蘭代爾市中心 1 英里，為 62 歲及以上的老年人提供服務，靠近 The Americana at Brand 和 Glendale Galleria、郵局、圖書館和老年人中心。

社區設施包括： 安全入口和大堂、兩部電梯、帶電視室的洗衣房、各樓層垃圾處理、兩個居民停車場、圖書館、社區房間、健身房、整個建築物的消防噴淋頭、玫瑰園和休息區。

申請人一名家庭成員必須至少年滿62歲，年收入不能超過：一人家庭41,400 美元；雙人家庭 47,300 美元。租金以收入為基礎，每人所支付的費用將不超過其調整後收入的30%。

申請人必須達到居民選擇標準，和 PRAC 錄取要求。申請人將根據抽籤方式被列入等候名單。申請地址：333 Monterey Road, Glendale。申請時間從  2 月 14 日開始至 2 月 28日截止。申請表可以親自到上述地址領取；或通過電話 818- 551-9052 索取；或通過網站 www.humangood.org 下載。所有申請表格必須在2 月 28 日之前收到，以郵戳為憑，才能被列入等候抽籤的名單中。如果你在英語理解方面有困難，可以要求他們的語言協助。

如果有殘疾，並需要申請合理的安排，可以撥打 818-247-0420 / TDD/TTY/RELAY SERVICE-711 ，聯繫他們的公平住房協調員 / Section 504 協調員。

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