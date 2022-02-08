加州政府提供低收入居民免費智能手機/平板電腦

由加州 政府提供給18歲以上低收入 居民的普濟手機 計劃， 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。可以無限免費去電中國，越南，韓國等。如家中其他人參加了以下符合條件公共援助計劃中任何一項，就有資格獲得免費手機計畫：有醫療卡MedCal白卡 ; 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 有聯邦政府補助（SSI）; 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 婦女嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 國立學校午餐計劃（NSL）。

如家庭沒有參加以上公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，也有資格獲得加州免費手機計畫：1-2人年收入低於28,500元 ; 3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元 ；每位附加人員7,200元。

申請地點如下，阿市：Alhambra護照照片 (168 超市旁) 626-281-8888。蒙市：世界書局 (大中華超市旁)， 626-234-8282，626-458-0689。橙縣：Westminster，626-423-9989（三陽超市旁邊）。聖地亞哥：天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）858-268-2882。聖蓋博：世界書局，順發超市旁， 626-280-6088。