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電動雪佛蘭 Silverado EV 預訂量達到 11萬輛

【洛杉磯訊】

近日，通用汽車首席執行官Mary Barra在汽車製造商財報電話會議上表示，自 1 月初在 CES 期間公佈Silverado全電動皮卡以來，已收到超過 11萬份預訂。

Barra 表示：「到目前為止，已預訂了超過 11萬輛 Silverado 電動汽車，其中包括來自 240 多家車隊運營商的預訂，而且這一數字每天都在增長。」

在福特去年 5 月發布電動 F-150 Lightning 之後，雪佛蘭在大約相同的時間內達到了這個數字。在今年春天關閉預定之前，電動福特收到大約 20萬份訂單。

Silverado 計劃要到 2023 年初才能投入生產，但通用汽車在 12 月開始交付電動 GMC Hummer EV 皮卡，而 Barra 表示，它有超過 5萬9千輛預訂，SUV 版本將在 2024 年推出。悍馬 EV 僅提供售價11萬2千495美元的頂級車型，但未來幾年將增加低配置車型，這將使入門價格降至8萬美元左右，而雪佛蘭的入門款是3萬9千900美元的Silverado EV工作卡車版本。（劉柏江譯）

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