金城銀行賀瑞虎豐年 18個月定存年利率0.88%

【洛杉磯訊】在虎年開春之際，金城銀行推出18個月定期存款優惠，年利率 0.88% APY，和客戶分享新春喜悅。

吳董事長光宜表示：「金城銀行在過去一年總資產額穩健成長近13億美元，貸款 和存款業務表現亮麗，稅前淨利成長較2020年超過百分之60。為了業務持續成長，銀行2022年持續有展行計劃，為更多的企業與社區服務。」吳董事長勉勵全體行員秉持金城銀行的創行宗旨，以專業為本，待客如己，繼續為服務社區和客戶盡力。

金城銀行執行長林懿明表示：「 金城銀行在2020年和2021年的表現持續傑出，各頊財務報告均達到創行以來的歷史新高點。這一切的成功要歸功於我們擁有穩健的股東支持、及堅強的董事會決策及制度。我們在南加州 阿罕布拉市、塔斯汀、羅蘭岡等分行和在北加州灣區密爾布瑞分行等營運順利，成功將服務據點延伸至南北加州」。

金城銀行在二次薪資保障計劃（Paycheck Protection Program）中，更完成超過1億4仟萬美元貸款，協助許多客戶和社區人士獲得免償還薪資補助，為客戶爭取最大財務上的支援。」林懿明執行長表示，金城銀行將以用心、誠懇、專業、周密的服務態度，在金融專業領域中為客戶提供優質的產品和服務，以協助客戶創造企業和個人的最大利益。

金城銀行吳光宜董事長和銀行董事會，在聖誕節期間特別提供每位同仁一個現金紅包200元，另外有40個大獎贈送給中獎同仁；包括迪斯耐樂園度假套裝行程、高級按摩椅、Apple Iphone 13、 IPad 和Apple watch等等。

在歡渡快樂春節之際，金城銀行除了加發豐盛的年終獎金給同仁，特別推出12個月和18個月定期存款，優惠年利率0.68%和0.88%APY。最新資訊可參閱網站www.goldenbank-na.com。德州休士頓百利總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話888-320-3838。