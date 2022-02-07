羅蘭聯合學區 已開始新學年新生註冊

羅蘭聯合學區 已從 2 月 1 日開始2022新學年的新生註冊。2 月 8 日起，將有多場中文雙語沉浸式課程的家長信息線上會議。學生可在羅蘭聯合學區學習中文或西班牙文。

現在就報名就讀幼稚園，如果你想讓你的孩子學習中文或西班牙文， 通過羅蘭聯合學區的雙語沉浸式課程，學生就可很早就開始為成功做的準備。 從幼稚園開始，學生學習閱讀、寫作和說中文或西班牙文，從而成為能說雙語、能寫雙語和懂得雙文化的人。 這些學生受益於更多的學術成就機會，並在大學和職場享有高技能。

羅蘭岡 的Shelyn小學提供普通話雙語沉浸式課程、和全校範圍的充實課程。 西班牙文雙語沉浸式課程在兩個校區提供：位於 La Puente 的 Rorimer 小學和 Hurley 小學。

學區並將在以下日期舉辦關於過渡期幼稚園(TK)、幼稚園、和西班牙語、中文雙語沉浸式課程的線上家長信息會議：2 月 8 日星期二，上午 8時30 分或下午 6時 ；2 月16 日，星期三（上午 8:30 或下午 6 點）和 3 月 8 日，星期二（上午 8:30 或下午 6 點）。 現在就在www.rowlandschools.org/enroll 註冊這些會議，或電 (626) 854-8392 以了解更多信息。

羅蘭聯合學區是一個在學習、公平的卓越學區，整個學區的所有小學都開設有過渡期幼稚園 (TK) 課程，並免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，由有資格的教師教導課程。 與周邊地區相比，羅蘭聯合學區延長了TK 的入學年齡日期：適用於 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 3 月 31 日期間滿 5 歲的兒童。要進入幼稚園，兒童則必須在2022 年 9 月 1 日或之前年滿 5 歲。

羅蘭聯合學區 (RUSD) 從幼稚園開始提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程。 孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流：英語和中文或英語和西班牙語。 更多有關所提供的雙語沉浸式課程的信息，可電 (626) 854-8392 聯繫特殊計劃辦公室。

如有更多問題，家長可以去電 (626)854-8371 聯繫羅蘭聯合學區小學教育 服務部門。