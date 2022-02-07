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房貸專家Michelle Su談 低利息時代 是否會延續

【洛杉磯訊】

2020年初隨著新冠疫情的全球大爆發，市場經濟的低迷和美聯儲的量化寬鬆政策，房貸市場迎來了前所未有的超低利率，人們紛紛湧入房市購屋或重貸。

房貸專家 Michelle Su表示，兩年下來房屋市場發生了翻天覆地的變化，房市由原來的買方市場變成了賣方市場，房價也水漲船高，出現了加價搶房，一房難求的局面。隨之而來的負面效應也顯現出來，那就是物價全面上漲，房價過高過熱。

2022年初美聯儲已經意識到市場出現的問題，并作出了相應的調整，比如縮減了購債規模，也釋放出加息的消息。這樣一來房貸的利息有所升高。那麽人們不僅要問，低利息時代還會延續嗎？

Michelle Su表示，就目前市場來看，房貸利率依然維持在比較低的水平，雖然較前兩年有所提升，但以單一住宅小額貸款爲例，自住屋利息在3%出頭，投資屋也在4%以下，所以在專業人士看來，現在依然是買房重貸的好時機。另外隨著房價的攀升，也是高淨值人士提現再融資，投資的好時機。但每個人的情況不同，可以找專業人士爲你量身制定專屬你的貸款方案。

房貸專家 Michelle Su有二十餘年貸款經驗，爲你細心分析，合理規劃。洽詢電話 626-277-6010。

貸款 房價 投資

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