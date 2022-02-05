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法鼓山聖嚴書院 佛學班 2/10截止報名

【洛杉磯訊】

法鼓山聖嚴書院洛杉磯道場的2022「佛學班」，已開始接受報名。課程目標是專為想認識正信的佛教、人間佛教，以及聖嚴法師所推動的漢傳禪佛教所設計。

「佛學班」課程內容為期三學年，每年分上、下學期，每期約10至11堂課，一次三小時。上課時間下午2時 至時。上課日期是：2/20、3/6、3/20、4/3、4/17、5/1、5/15、5/29、6/5、6/19（一年級上學期）。上課地點：第一學期是線上課程（Zoom Link 錄取後會 email通知），第二學期之後，會視疫情調整回實體課程。

教學內容為循序漸進，奠定學佛的根基。希望藉有次第的學習，讓繁忙的身心尋得安頓處；開啟身心成長的契機，並促發向上修學的意願，持續充實自我。

「佛學班」招收的對象為一般大眾，即日起報名至 2月10日， 額滿就提前截止。報名方式是 網路報名：於洛杉磯道場官網填寫報名表完成報名，不受理電話報名。 課程免費，也歡迎隨喜發心贊助道場弘法志業。

錄取需知：報名時間先到者優先錄取；於開學前，會email通知上課事宜。詳情可詢問法鼓山洛杉磯道場電話 ：626-350-4388 ， email： [email protected] ，官網 ddmbala.org 。

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