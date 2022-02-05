北美華人會計師協會 2/6, 2/13財稅法律線上講座

北美華人會計師協會「迎福虎，接稅季」2022年初財稅法律線上系列講座1

北美華人 會計師協會訂2月6日及2月13日下午1點至4點，與國稅局、洛杉磯 華僑文教服務中心、和橙縣華僑文教服務中心，分別聯合舉辦二場「迎福虎接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，歡迎參加。

該協會表示，依每年慣例他們都會在稅季期間，為在美廣大華人舉辦大型財稅講座活動。現疫情雖在，但他們的服務熱誠更勝以往，協會此次邀請的主講人均為其領域中的佼佼者，接連兩個星期日的下午，歡迎大家一起在線免費獲取最新的財稅法律資訊信息。北美華人會計師協會會長張青，理事長張德芝，監事長陳英煌及全體會員，並祝華人同胞們新春快樂。

2月6日主講人包括：Lourdes Jimenez（ IRS 國税局外展部洛杉磯地區資深聯絡官），陳柏宇會計師，李崇正會計師，葉俊麟會計師，耿懿芝律師，鄭博仁律師。

2月13日主講人包括： Narina Bchtikian（ IRS國税局外展部洛杉磯地區資深聯絡官），施啓祥會計師，梁俊鎧會計師，賴威寧律師，尤信硯律師，會計師和家族基金會執行董事Sean Yu。

參與「迎福虎接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，歡迎掃描二維碼註冊（見圖）或撥打電話626-446-1448報名。