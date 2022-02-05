我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

新春所需年貨 大華超市全面供應至元宵節

【普安那市訊】
大華超市年貨專區仍琳琅滿目。
大華超市年貨專區仍琳琅滿目。

事事都如意，虎虎有生豐。春節是全世界華人視為最隆重盛大的傳統節日，也是集祈福祛災、歡慶娛樂和飲食為一體的民俗大節，所以從農曆大年初一到十五，都充滿了過年的氣氛。

99 Ranch大華超市，值此新春佳節向海外華人賀歲之際，各大華分店對農曆新春所需的各式年貨，也將一直鋪陳到十五的元宵節，以方便民眾採購 。

大華超市表示，春節辦年貨是華人家庭不可或缺的頭等大事，包括吃穿用品、供奉裝飾、饋贈禮物等春節必須物品，統稱「年貨」。在傳統文化中，人們也喜歡把一些具體的事物指定爲吉祥物，代表著不同的寓意。例如，桔子和蘋果代表吉祥和平安；過年時家家戶戶都要吃魚，則代表了年年有餘；門口貼的紅紙福字，也經常被倒過來貼，寓意「福到」。

許多家庭對團圓飯的菜色更爲講究，長輩們都喜歡好意頭，所以餸菜的材料都富含不同的寓意。一般來說，「雞」就是寓意有好的計劃，「湯圓」就是寓意有團團圓圓，「蓮藕」就是寓意後輩聰明，「長麵」也叫長壽麵就是寓意長輩壽長百，「年糕」則是寓意工作位階年年高升。

糖果、零食和傳統小吃也是必不可少的年貨，像灶糖、糖瓜、年糕和各式各樣的干果等。雖然許多年貨再也不是只能一年吃一次的稀罕物了，但在美華人仍遵循傳統，把美好的寓意帶回家裡，逢走親訪友時，與家人朋友互送美食和美點，分享的都是團圓的喜悅。

前往任何一家大華超市辦年貨；或下載99 Ranch 應用程式，就可以買到喜愛的家鄉風味食材、小吃或裝飾，簡單又方便。身在海外，又逢病毒肆虐，也許阻隔了與家人朋友的相聚，大華超市始終努力將最傳統、正宗的年味帶到顧客身邊。詳覽大華超市網站 www.99Ranch.com。

華人 美食 蘋果

上一則

看超級盃喝酒助興 千萬不要醉上路

下一則

免費新冠檢測劑 洛縣這14個圖書館也可以領

延伸閱讀

不懼疫情 南加華人熱鬧辦年貨 超市人頭攢動

不懼疫情 南加華人熱鬧辦年貨 超市人頭攢動

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買
備年貨…湖北男竟叫上2女婿「掃蕩」數村700隻雞

備年貨…湖北男竟叫上2女婿「掃蕩」數村700隻雞
趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市

趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市
好康報您知／99大華超市

好康報您知／99大華超市
物價大漲 福清同鄉會送鄉親年貨過好節

物價大漲 福清同鄉會送鄉親年貨過好節

熱門新聞

華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電