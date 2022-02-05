新春所需年貨 大華超市全面供應至元宵節

大華超市年貨專區仍琳琅滿目。

事事都如意，虎虎有生豐。春節是全世界華人 視為最隆重盛大的傳統節日，也是集祈福祛災、歡慶娛樂和飲食為一體的民俗大節，所以從農曆大年初一到十五，都充滿了過年的氣氛。

99 Ranch大華超市，值此新春佳節向海外華人賀歲之際，各大華分店對農曆新春所需的各式年貨，也將一直鋪陳到十五的元宵節，以方便民眾採購 。

大華超市表示，春節辦年貨是華人家庭不可或缺的頭等大事，包括吃穿用品、供奉裝飾、饋贈禮物等春節必須物品，統稱「年貨」。在傳統文化中，人們也喜歡把一些具體的事物指定爲吉祥物，代表著不同的寓意。例如，桔子和蘋果 代表吉祥和平安；過年時家家戶戶都要吃魚，則代表了年年有餘；門口貼的紅紙福字，也經常被倒過來貼，寓意「福到」。

許多家庭對團圓飯的菜色更爲講究，長輩們都喜歡好意頭，所以餸菜的材料都富含不同的寓意。一般來說，「雞」就是寓意有好的計劃，「湯圓」就是寓意有團團圓圓，「蓮藕」就是寓意後輩聰明，「長麵」也叫長壽麵就是寓意長輩壽長百，「年糕」則是寓意工作位階年年高升。

糖果、零食和傳統小吃也是必不可少的年貨，像灶糖、糖瓜、年糕和各式各樣的干果等。雖然許多年貨再也不是只能一年吃一次的稀罕物了，但在美華人仍遵循傳統，把美好的寓意帶回家裡，逢走親訪友時，與家人朋友互送美食 和美點，分享的都是團圓的喜悅。

前往任何一家大華超市辦年貨；或下載99 Ranch 應用程式，就可以買到喜愛的家鄉風味食材、小吃或裝飾，簡單又方便。身在海外，又逢病毒肆虐，也許阻隔了與家人朋友的相聚，大華超市始終努力將最傳統、正宗的年味帶到顧客身邊。詳覽大華超市網站 www.99Ranch.com。