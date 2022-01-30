「大莊家賭場度假村」金虎賀歲10萬獎賞送大禮

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）在金虎生豐的二月份裡，將呈獻一連串豐盛的喜慶獎賞及節目，盼人人好運連年。

「富貴新春」幸運大抽獎

2月11及2月18日（周五）兩天將舉行「富貴新春幸運大抽獎」活動，送出總值$100,000 EasyPlay及現金獎賞。大莊家會員只需在每個抽奬活動日晚上6時至10時玩角子老虎機或桌上娛樂，即有機會獲取豐富獎賞。

「富貴新春」抽獎機會將按會員級別分配, 於晚上7時起至10時每小時抽出並公佈名單，2月11日、18日的每個抽獎日均會抽出60位幸運兒，分別獲取$250, $500及$750 EasyPlay獎賞，在晚上10時將抽出幸運頭獎一名獨得$25,000現金大獎，多玩多賞。

「好運紅包」送大禮

此外，「好運紅包」送大禮在二月份裡逢星期二舉行，會員只需在活動期的下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

精彩鴻運「醒獅匯演」

年初五2月5日下午3時開始，「大莊家」安排了精彩鴻運醒獅匯演。象徵吉祥好運的醒獅隊伍，將由賭場北面入口處開始，巡遊進入充滿新春佈置主題的賭場內，以圍繞整個賭場大廳展開精彩演出，民眾可獲派紅包餵金獅，祈福新年行大運。

新春節慶傳統賀年裝飾

「大莊家」為慶祝新春佳節，為傳統新年作整場佈置，包括喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花、傳統書法 題詞等。新春佈置主題將為期一個月，歡迎大家與親朋好友親臨以節日歡樂的氣氛作背景為家人拍全家福或自拍。

迎新春品嚐「賀年美饌」

大莊家在1月28日起至2月13日期間，為農曆新年亦精心準備了寓意好彩頭的「賀年美饌」，分由三家亞洲美食 餐廳的主廚們各展廚藝。訂座電話 (951) 770-8504。

好吃外；還要好喝，大莊家的專業調酒師亦精心為農曆新春調製了特色賀年雞尾酒「5 Spice Old Fashioned」，以五款香料代表金、木、水、火、土五元素，代表生生不息、長年好運，每杯$12.75，三家吧檯Acorn、Corner及Round Bars皆有供應。

華語VIP團隊提供貴賓式客服

「大莊家賭場度假村」的華語VIP客戶主任（圖左起）Doris Kuan（管庭）、Amy Rowe ( 葉梅英 ) 及Gabriel Tang ( 唐景德 ) 三人親和力極強，以賓客熟悉的語言提供貼心款待，更可代客預訂餐飲服務。

如欲瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情，可電(877)711-2WIN或登錄網站Pechanga.com，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592。必須年滿21歲或以上方可參與各項優惠活動，有關公共健康及安全措施，可登錄pechanga.com/covid。