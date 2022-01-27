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過年打卡勝地虎躍瀑布！新年數位許願池

洛杉磯訊

南海岸廣場（South Coast Plaza）迎接農曆新年即日起至2月20日舉多埸充滿特殊禮物、商品和選單的慶祝活動、壯觀而互動虎年展示等。南海岸廣場為期25天的農曆新年慶祝活動現已進入第12個年，是美國西岸眾多購物中心中最廣泛和最大的，吸引來自各地海內外遊客。右起南海岸廣場董事Anton Segerstrom、行銷總監Debra Gunn Downing、新任總經理Molly Unger、國際旅遊部主任Brian Chuan舉行農曆新年剪綵迎賓儀式。

南海岸廣場發言人Debra Gunn Downing介紹該廣場的農曆新年慶典己是年度傳統之一。從精品店的限時限量版產品和餐廳的特色菜餚，到壯觀的花飾福像為中心的多種活動是南海岸廣場是農曆新年的必遊之地。老虎是中國十二生肖週期中的第三隻動物，象徵著自信、勇氣和強烈的自尊。設計成強大老虎。今年以一個用鮮花植物佈置裝璜的巨型老虎福像從瀑布頂部跳過一個布満金幣、錦鯉的數位許願池。遊客可以掃描QR Code後，從紅色喜橋上用手機投入數位金幣許願。將數字硬幣扔進池塘，還可收到紀念虎年別針，但數量有限，送完為止，預計將成為拍照打卡聖地。除此之外遊客滿足最低消費條件就可獲得限量版琉璃工房花瓶禮物。

南海岸廣場國際旅遊部主任Brian Chuan參與了新年佈置設計，他說水池代表好運和財富，反映今年老虎相關的水元素，也表達該廣場重視華裔傳統節日，尤其是最重要的春節。

遊客可以參加很多歡慶新年活動，除了許多精品店充滿農曆新年色彩的櫥窗設計及農曆新年特製精品。也可以參加各精品店內活動，在參與的餐廳享受新年特殊菜單，部分精品店還有抽獎。

南海岸廣場被譽為領先的國際購物目的地，擁有250多家著名精品店、廣受好評的餐館以及毗鄰的著名Segerstrom藝術中心和橙縣藝術博物館，是西海岸首屈一指的購物體驗，靠近海灘和約翰·韋恩國際機場，客製禮賓服務，以及無與倫比的多樣化零售商收藏——從古馳、愛馬仕、卡地亞和聖洛朗、迪奧、紀梵希、蒂芙尼公司的藍盒咖啡館等。南海岸廣場位於更多資訊可到www.Southcoastplaza.com電800.782.8888。

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