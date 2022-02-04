經紀Jonathan Lee協助順利取得貸款

資深貸款 經紀Jonathan Lee帶領團隊，有多年的房屋貸款的專業經驗，購屋房貸可免銀行手續費及房屋估價費，購屋、重貸、自住屋、投資 屋，都可提供適合貸款方案，購屋前可先去電Jonathan，了解該準備多少頭期款與貸款文件。

Jonathan表示，貸款方案是因人而異，準備多少頭期款，自住屋、還是投資屋等等；收入、信用分數、工作情形都是貸款審查時，貸款銀行很重視的。購屋前可先把自己的財務情況告訴他，讓他來分析及預估如何拿到最優惠利率 及貸款費用。

此外，如收入不夠，或不能提供報稅紀錄，可提供不查收入貸款方案，但需做完善的財務計畫；可查收入的購屋貸款，更有需多優惠方案。新畢業生，剛找到工作，收入可能不夠穩定，也有低地率的貸款計畫。

貸款年限也很有學問，固定30年或15年、固定7年等等不同方案，Jonathan依每個貸款人的收入條件，計算出合適的每月付款金額。無論自住屋或投資屋，Jonathan 可提供最新的利率訊息。

JF Capital Group Jonathan Lee 諮詢電話626-672-5912。