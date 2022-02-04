林大衛保險團隊 2/4 及2/25 缐上商業講座

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新的一年，林大衛保險 團隊特別為商業主舉辦了2場缐上商業講座，分別爲2月4日及25的周五，時間下午1點30至3點。主講人徐家鐳律師及于澤傑律師，兩位都是勞工 法專家，另外還有二位資深會計師黃傑峰及Emily Sang等勞工及稅務專家進行線上講座，講座結束即刻進入問答, 回答線上公司企業管理人員的提問。報名參加講座鏈接 https://tinyurl.com/46x35eyd 。

勞工法主題將針對以下幾點深入解析：（1） 2022年的1月日 起，業主拖欠員工或合約工薪酬或小費超過950元，會導致刑事訴訟，如何面對（2）1099 合約工定義AB5 的新法律出來後對不同行業的影響（3）2022 疫情 期間解雇員工不能不知道的合法程序（4） 員工染疫，或是照顧因為受Covid-19 影響的家人，2022 公司如何面對及提供最新80 小時帶薪病假。

稅務法主題如下（1）2022 最新稅法業主如何規劃，譬如餐飲費用100% 抵稅如何應用。（2） 房地產，股票及其他資產 獲利如何延遲或合法減低增值稅？（3）PayPal、 Zelle、 Venmo 只要累積600 元以上即將要求1099 k報税，你如何申報，準備好了嗎？

林大衛本人將針對保險做詳細説明：（1）員工控告業主不合理解僱，各種在疫情期間歧視的行為，如何使用商業保險理賠。（2）外人控告公司，公司網路廣告有產品模仿嫌疑，銷售產品有缺陷造成對方損失災害，商業保險如何提供律師及理賠費用。

林大衛保險團隊提供經過律師認証的最新2022 勞工海報並且全年更新，林團隊的電子版勞工海報也即時免費贈送給認證後的業主，可以提供給在家工作員工。