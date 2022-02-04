大莊家賭場度假村 金虎賀歲10萬獎賞送大禮

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 在金虎生豐的二月份裡，將呈獻一連串豐盛的喜慶獎賞及節目，盼人人好運連年。

2月11及2月18日 (週五) 兩天將舉行「富貴新春幸運大抽獎」活動，送出總值$100,000 EasyPlay及現金獎賞。大莊家會員只需在每個抽奬活動日晚上6時至10時、玩角子老虎機或桌上娛樂，即有機會獲取豐富獎賞。

「富貴新春」抽獎機會將按會員級別分配，於晚上7時起至10時每小時抽出並公佈名單，2月11日、18日的每個抽獎日均會抽出60位幸運兒，分別獲取$250、$500及$750 EasyPlay獎賞，在晚上10時將抽出幸運頭獎一名獨得$25,000 現金大獎，多玩多賞。

此外，「好運紅包」送大禮在二月份裡逢星期二舉行，會員只需在活動期的下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

年初五2月5日下午3時開始，「大莊家」安排了精彩鴻運醒獅匯演。象徵吉祥好運的醒獅隊伍，將由賭場北面入口處開始，巡遊進入充滿新春佈置主題的賭場內，以圍繞整個賭場大廳展開精彩演出，民眾可獲派紅包餵金獅，祈福新年行大運。

大莊家在1月28日起至2月13日期間，為農曆新年亦精心準備了寓意好彩頭的「賀年美饌」，分由三家亞洲美食 餐廳的主廚們各展廚藝。

Umi 推出「鴻運吉祥」黃金糯米雞、龍蝦三味、鰻魚蓮花卷；Bamboo主廚 Marie Surakul 精選「幸福美滿」避風塘皇帝蟹、「福澤年綿」牛肉長壽麵、清蒸游水魚 ；Blazing Noodles 則提供八款傳統亞洲特色菜，其中包括「年年有餘」香煎紅鮋、「喜氣洋洋 」XO醬爆羊肉片等, 價格由22 至 98元不等。訂座電話 (951) 770-8504。

好吃外；還要好喝，大莊家的專業調酒師亦精心為農曆新春調製了特色賀年雞尾酒「5 Spice Old Fashioned」，以五款香料代表金、木、水、火、土五元素，代表生生不息、長年好運，每杯12.75元，三家吧檯皆有供應。

「大莊家賭場度假村」的華語VIP客戶主任 (圖左起) Doris Kuan（管庭）、Amy Rowe ( 葉梅英 ) 及Gabriel Tang ( 唐景德 ) 三人親和力強，以賓客熟悉的語言提供貼心款待，更可代客預訂餐飲服務。更多詳情可電(877) 711-2WIN或登錄網站Pechanga.com。