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紋眉大師Jason 講 為什麼好眉會有好運

【洛杉磯訊】

自古貴人必有好眉，眉毛是人身體最大的風水，中國古代看臉的第一標準，竟然就是眉毛。

有十幾年紋眉經驗的Jason表示，古代的相面師，也叫做相眉師，眉毛在面向學中稱為事業宮和保壽宮。對眉毛的之神秘力量論述最多的，是藏佛秘宗前身的雍仲苯教，認為最神秘的兩大力量一是人體之外的天珠，一是屬於人體的眉毛；認為眉毛是長生天賦予人的印記，這就是為什麼無論在情場還是在商場，人總是無法抗拒面前那個有著美麗眉毛人的原因。

青藏雪域高原的絢麗史詩-格薩爾王傳描寫，格薩爾王的眉毛美麗剛健如劃破天空的黑鷹，令各路惡魔看一眼便為之膽寒，這也詮釋了人眉毛的神奇力量。

男人稱鬚眉，美女稱美眉，男女難得好眉，很多古書說自古平民子弟如果有出類拔萃的好眉者，往往是天資聰穎之輩，常常少年得志，將來位列公卿，而能有天生靚麗眉毛的人百里挑一。

紋眉大師Jason對眉毛美學研究到了痴迷的程度，他說，人的眉毛先天不足，後天可補，只要紋到完美傳神，它就會對你產生力量，和天生美眉一樣；但並不是所有紋眉都會開運，紋不到傳神、紋不到兩眉完美一致對稱，就會適得其反，紋眉，必須是對美術美學有深入造詣的技術精湛紋眉大師，不但技藝高超，還要有虔誠的信念和清淨心。

Jason是幾十年美術造詣的工筆紋眉大師，帶著虔誠藏佛的清淨素手，潛心研究的女士經典水韻霧眉、和男士工筆真眉，都被稱為開運眉。

至於什麼樣的眉型是最適合你的美麗眉型，有興趣可以和Jason 探討，他表示會很樂於傳播眉毛美學。Jason微信號xntz99，或去電626-725-4913。

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