享受人生 春天就搬進全新Brasada豪華住宅

參觀豪華的封閉式 Brasada Estates 社區（見圖），今年春天就可入住壯觀的新住宅。歐洲風格的設計由住宅建築商 Grandway Residential 提供。該社區位於聖迪馬斯美麗風景的山麓上，縱覽洛杉磯市中心的閃爍城市燈光、聖蓋博 山脈和社區內樹木茂盛的寧靜峽谷。

作為 2022 年國民獎的年度社區，宏偉的一層和兩層住宅設計，提供 4 至 6 間臥室、4 至 6.5 間浴室、3 個車庫和大約 4,476 至 6,261 呎的室內面積。樣品屋雄偉壯觀的大門，氣派高眺大廳。還特別的包括計劃 5， 計劃 6 中帶有 22 呎高天花板的兩層大房間。再想像一下，在寬敞的後院享受夏天，打造夢想游泳 池、果嶺、籃球場，漂亮的日式，歐式庭院，和優雅的室內外娛樂空間，帶頂棚的露台可舉辦慶祝派對。

華麗的廚房配備超大中央島嶼、專業風格的 Bertazzoni電器、早餐區、雙步入式餐具室等，每棟設計都各不相同。每個單元都提供豪華的一樓主臥套房的私密性，配有休閒和水療式浴缸。售價 260 萬美元起。

為確保買家的半定制創作，更提供了多種選擇，例如第二個廚房、寬敞的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴和葡萄酒儲藏室。最高質量的功能已經被策劃為豪華和舒適，整個能源效率包括標準太陽能電池板、和雙或三分區空調系統。

每棟房屋的外觀都有無數種顏色和紋理。由建築師 Danielian Associates 設計，營銷由 Kovach Marketing 負責。物業協會將提供社區維護，並為門禁安全提供有警衛室的入口。

參觀位於 Cataract Ave. 和 Foothill Blvd. 附近的 Brasada Estates 豪華新住宅社區，距離 210 和 57 號高速公路交界處約 5 分鐘路程，地址為 1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773。 www.BrasadaEstates.com 上的興趣列表以接收最新信息，可電 (833) BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]，並關注 Facebook 和 Instagram @brasadaestates。可提供經紀人合作；聯繫銷售代表了解更多詳情。