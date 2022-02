The Grove 與 The Americana at Brand慶新春活動

新年佈置之一。

The Grove 與 The Americana at Brand兩大商場,舉辦農曆新年促銷活動,即日起至 2 月 6 日期間,逛街辦年貨吃美食 享優惠,喜迎虎年。

The Grove 與 The Americana at Brand充滿春節洋溢的過年氣氛,將虎年的傳奇意義和擺飾,裝點的令人目不暇給。

壬寅年又是水虎年,水澤大地,處處生財。兩個商場許多頂級品牌,正推出不要錯過的優惠。另外,大眾喜愛的餐館,可享受美味同時還有折扣。

禮賓部從 1 月 24日就開始派發幸運紅包和虎年紀念購物袋,部分紅包還藏有2美元幸運鈔票。

The Americana at Brand,參與優惠品牌包括:Amass、Bar Verde at Nordstrom 、Caruso、Crewcuts By J. Crew、David Yurman、J. Crew、Laduree、 Roca Pizza、See Eyewear、See's Candies、 Sugarfina、Sur La Table、The Salon、 Tiffany & Co. 、Tuft & Needle、Wetzel's Pretzels,。地址在889 Americana Way, Glendale, CA 91210,電話818-637-8982,有關促銷活動詳情,可至AmericanaAtBrand.com/offers/LNY22查閱。

The Grove參與優惠品牌包括: Amass、Bar Verde at Nordstrom、Caruso、 Charlotte Tilbury、Coach、 Lucy Zahran & Co.、Maje、Michael Kors、Sandor、 See's Candies、The Fountain Bar、Umami Burger、 Wetzel's Pretzels,地址:189 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036。電話323-900-8080。有關促銷活動詳情,可至TheGroveLA.com/offers/LNY22查閱。