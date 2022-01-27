Kia超級碗一展全新全電動Kia EV6風采

EV6將於2022年初進入各地展廳，這是Kia計劃S戰略下推出的第一款車型，該戰略將電動化設定為公司未來發展的前沿。Kia的首款專用電動汽車 也標誌著韓國汽車製造商首次獲得全球氣候變化和可持續發展諮詢公司Carbon Trust頒發的碳足跡認證和「碳測量」標籤。

此外，為了支持第56屆超級碗活動並作為Kia著名的 「Accelerate The Good」 計劃的一部分，Kia宣布與寵物收養慈善機構Petfinder Foundation建立合作夥伴關係，提供「Kia寵物收養補助金」，以幫助動物找到它們永遠的家。 更多細節將在臨近比賽時公佈。

「Kia的第13次超級碗廣告是一項綜合營銷活動的核心，其中將包括數字、社交、戶外活動以及與Petfinder基金會合作推出的一項非常特別的新CSR計劃」，Kia America營銷副總裁Russell Wager表示。

總部位於加州爾灣 市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。

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