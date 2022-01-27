Northern Pacific航空公司新機塗裝揭幕

Northern Pacific Airways（北太平洋航空公司）日前在聖貝納迪諾市的Certified Aviation Services LLC（CAS.）機庫舉行新機塗裝揭幕儀式，展示首架飛機的全新塗裝設計。該航空公司是美國最新的跨太平洋航空公司，將提供自加州 、德州 、内华达州、纽约州和佛州 直航日本、韓國航班。

北太平洋航空公司的第一架機飛機是波音757-200，飛行里程為4000英里可直達亞洲，最多可容納200名乘客。其塗裝設計經過精心策劃，反映阿拉斯加荒野的自然美景。以黑色和柔和的灰色色調象徵著該州的多山地形、冰雪。還包括位於北太平洋標識後面的「N」字樣。擋風玻璃採用大膽的黑色遮蔽處理，增添了獨特的魅力。飛機的翼梢小翼迸發出一陣鋒利的綠松石色，伴隨著中性色，代表著令人驚嘆的北極光，引人注目深黑色帶有活力優雅線條圖案的高挑機尾完成整體印象。

北太平洋航空公司首席執行長Rob McKinney表示，這是他參與營運的第六家航空公司，總部設在阿拉斯加，因為美亞飛行的最短距離必經阿拉斯加。所以飛機的塗裝設計巧妙地體現了北太平洋品牌和對阿拉斯加的喜愛並與該公司提升的客戶服務、受人尊敬的觀點以及旨在連接東西方乘客的創新航線戰略的價值觀相呼應。該航空公司計劃於今年開始載客服務。

北太平洋航空公司的母公司FLOAT Alaska LLC總裁Tom Hsieh父親來自台灣，在南巴沙迪那布長大，會說台語及簡單國語。他於90年代加入EarthLink，透過在納斯達克交易所成功首次公開募股，監督了Earthlink從一家初創企業的增長。湯姆對創業和創新的熱情促使他推動社會改革的組織和倡議。曾在加州波莫納的Intervalley健康計劃、聖蓋博谷經濟夥伴關係、洛杉磯 縣博覽會協會和Claremont研究生院擔任董事會成成員，是南加州的活躍社群 成員和商業領袖。他於2018年共同創立了FLOAT Shuttle Inc.，一家專注大洛杉磯地區的通勤航空服務。2020年4月，Tom在收購Ravn Air Group方面發揮了重要作用。他是Harvey Mudd College物理學學學士及行政工商管理碩士學位。

Northern Pacific Airways（北太平洋航空公司，NP）計劃通過阿拉斯加安克雷奇的特德史蒂文斯國際機場連接美國和東亞地區之間的航班。有關詳情可到www.np.com。