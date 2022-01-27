我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

Northern Pacific航空公司新機塗裝揭幕

洛杉磯訊

Northern Pacific Airways（北太平洋航空公司）日前在聖貝納迪諾市的Certified Aviation Services LLC（CAS.）機庫舉行新機塗裝揭幕儀式，展示首架飛機的全新塗裝設計。該航空公司是美國最新的跨太平洋航空公司，將提供自加州德州、内华达州、纽约州和佛州直航日本、韓國航班。

北太平洋航空公司的第一架機飛機是波音757-200，飛行里程為4000英里可直達亞洲，最多可容納200名乘客。其塗裝設計經過精心策劃，反映阿拉斯加荒野的自然美景。以黑色和柔和的灰色色調象徵著該州的多山地形、冰雪。還包括位於北太平洋標識後面的「N」字樣。擋風玻璃採用大膽的黑色遮蔽處理，增添了獨特的魅力。飛機的翼梢小翼迸發出一陣鋒利的綠松石色，伴隨著中性色，代表著令人驚嘆的北極光，引人注目深黑色帶有活力優雅線條圖案的高挑機尾完成整體印象。

北太平洋航空公司首席執行長Rob McKinney表示，這是他參與營運的第六家航空公司，總部設在阿拉斯加，因為美亞飛行的最短距離必經阿拉斯加。所以飛機的塗裝設計巧妙地體現了北太平洋品牌和對阿拉斯加的喜愛並與該公司提升的客戶服務、受人尊敬的觀點以及旨在連接東西方乘客的創新航線戰略的價值觀相呼應。該航空公司計劃於今年開始載客服務。

北太平洋航空公司的母公司FLOAT Alaska LLC總裁Tom Hsieh父親來自台灣，在南巴沙迪那布長大，會說台語及簡單國語。他於90年代加入EarthLink，透過在納斯達克交易所成功首次公開募股，監督了Earthlink從一家初創企業的增長。湯姆對創業和創新的熱情促使他推動社會改革的組織和倡議。曾在加州波莫納的Intervalley健康計劃、聖蓋博谷經濟夥伴關係、洛杉磯縣博覽會協會和Claremont研究生院擔任董事會成成員，是南加州的活躍社群成員和商業領袖。他於2018年共同創立了FLOAT Shuttle Inc.，一家專注大洛杉磯地區的通勤航空服務。2020年4月，Tom在收購Ravn Air Group方面發揮了重要作用。他是Harvey Mudd College物理學學學士及行政工商管理碩士學位。

Northern Pacific Airways（北太平洋航空公司，NP）計劃通過阿拉斯加安克雷奇的特德史蒂文斯國際機場連接美國和東亞地區之間的航班。有關詳情可到www.np.com。

加州 洛杉磯 社群 佛州 德州

上一則

Kia超級碗一展全新全電動Kia EV6風采

下一則

洛杉磯市擬禁挖石油 評估全面廢除油井

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬

川普有多少現金？曾稱擁近8億 卸任前剩9300萬
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」
Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看