Kia America公布2022 EV6 全電車的定價

Kia America公布2022 EV6全電車的定價，這是該品牌的首款專屬全電動車 型，在7,500元的聯邦車輛稅收抵免後，起價僅為33,400元。

EV6的核心是高能電池組，有兩種型號可供選擇：58.0 kWh和77.4 kWh。

配備58.0 kWh電池組的EV6起價為40,900元，在7,500元的聯邦電動汽車 稅收抵免後，淨價為33,400元。

配備77.4 kWh電池組的EV6起價為47,000元，但在聯邦稅收抵免後淨價為39,500元。此外，EV6還可能有資格獲得各種州的激勵措施，包括加州 的單人拼車車道使用權。這些售價不包括目的地運輸費用。

全新EV6將提供三個級別：Light、Wind和GT-Line。Light將提供後輪驅動，而Wind和運動型GT-Line變體將提供後輪驅動和雙電機e-AWD配置。預計EV6將在未來幾週內抵達各地經銷商處。

等級/定價 - 建議零售價：（不包括1,215美元的目的地運輸費）

－EV6 Light RWD $40,900

－EV6 Wind RWD $47,000

－EV6 Wind Dual Motor e-AWD $50,900

－EV6 GT-Line RWD $51,200

－EV6 GT-Line Dual Motor e-AWD $55,900

EV6可提供最高320匹馬力和310英里的EPA額定全電動範圍（AER），具體數值取決於配置：

－RWD：58.0 kWh電池和168kW後電機產生167匹馬力和232英里的AER（輕型RWD）

－RWD：77.4 kWh電池和168kW後電機產生225匹馬力和310英里的AER（Wind RWD，GT-Line RWD）

－雙電機e-AWD：77.4 kWh電池，74kW前電機和165kW後電機可產生320匹馬力和274英里的AER（Wind AWD，GT-Line AWD）

總部位於加州爾灣 市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。