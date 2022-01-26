物流公司遭司機集體訴訟 終賠三千萬平怒火

總部位於康州的XPO物流公司，去年遭到兩起集體訴訟。多位承包商卡車司機控訴他們拿到的薪酬連公司的最低工資都不到，最後公司向他們支付三千萬才平息怒火。

沒想到近日XPO再陷雇傭爭議。加州 洛杉磯和長堤雙港的卡車司機集體對XPO提出訴訟，控告公司將他們錯誤分類成獨立承包商而不是員工，拒絕對他們提供健康保險 、有薪病假和加班費，甚至不讓他們組成工會。

國際卡車司機兄弟會 （International Brotherhood of Teamsters）宣布，在南加州港口和鐵路工作的卡車司機們已經提出組成工會的申請，欲聯合眾人力量，爭取權益。

根據XPO說明，他們在全美擁有一萬兩千個全職卡車司機，並且在加州有360個獨立承包商，並表示很多承包商「比較喜歡承包模式，因為在工作安排有較大彈性」。對於此次爭議，XPO也發出聲明: 「我們確實遵守所有聯邦、州法律，而且我們相信將所有代表XPO執行業務的每個人做出正確劃分」。

國際卡車司機兄弟會表示，這些司機應該要被視為公司員工而不是承包工，並且擁有組成工會的權利。「我的司機朋友們和我，對於自己的工作能幫助供應鏈持續運作而感到驕傲。今天我們站出來組成工會，為自己的工作權益、薪酬福利發聲，為此我們相當自豪」XPO商務部物流司機Domingo Avalos在國際卡車司機兄弟會提供的聲明中說到。

Avalos表示: 「我們的公司: XPO物流公司，想要忽略我們組工會的要求，並且將我們錯誤分類成獨立承包商，好讓我們沉默不發聲。但是當我們組成工會時，XPO不得不聽取我們的要求，因為我們知道團結在一起時，眾人的聲音比任何企業集團都還要強大」。

加州現行法案中要求雇傭單位利用「ABC測試」確立勞工 是獨立承包商或是公司員工。兩者之間不只薪酬福利差異大，在稅務繳納也必須仔細區分。如果雇傭單位錯誤分類很可能導致雇傭糾紛，在稅務上甚至也要承擔相關責任。

自新冠疫情以來，不論是勞工法規、人事管理、稅務規劃和商業環境都經歷前所未有的巨變。2022年新的勞工法有什麼要特別注意? 政府為扶持受疫情影響的企業，有哪些補助及稅務優惠? 人才難得，動盪環境下企業徵才有什麼注意事項? 各行各業如何在新年新環境發展新商機?

華人 企業雇主、人事財務等高級經理，開年必知的勞工法、稅法、新冠新常態和新商機等四大領域，都在本月底華興保險舉辦的「2022加州華人企業管理與發展線上年會」，給華人企業注入滿滿能量。

年會邀請到資深律師、會計師、理財顧問等專家，以及國稅局、勞工局、Cal/OSHA等政府部門代表，還有國會議員金映玉（Young Kim）、國會議員朴銀珠（Michelle Steel）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州衆議員陳立德（Phillip Chen）、亞凱迪迪亞副市長及知名律師鄭博仁（Paul Cheng）等要員出席，可謂精英薈萃。

此次是華興保險連續第15年舉辦開年企業講座。從1月24日起至2月8日舉辦10場以上線上講座，包括2022最新勞工法法規，雇主如何避免勞工訴訟；1099等員工類別判定常見錯誤；財政局、中小企業管理局對雇主有哪些補助和扶持項目；Cal/OSHA新冠工作場所健康安全管理規範；留學生H1B員工招聘法律指導；雇主該提供401K計劃還是CalSavers加州退休金儲蓄計劃；IRS對2022企業報稅有何重要提示；如何預防企業稅務資料被盜；最新稅法下公司如何進行稅務規劃；2022團體健康保險好處多，公司如何用福利留住員工。

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