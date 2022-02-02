我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

新冠變種病毒 給旅行者們帶來壓力

【洛杉磯訊】

新冠變種病 Omicron給旅行者們帶來了壓力。這種快速傳播的冠狀病毒變體提高了世界各地的感染率，包括航空公司員工。

美國航空公司在去年年終假期期間取消了1萬多個航班。航班跟蹤網站FlightAware的數據顯示，這占總體航班安排的很小一部分，約為5%，但在航空公司高管預測為疫情開始以來最繁忙的時候，它打亂了數萬名旅客的計劃。

如果你的航空公司取消了你的航班，而你選擇不乘坐另一個航班，根據聯邦法律，他們欠你退款，乘客可以要求全額退款。根據交通部的說法，無論取消的原因是惡劣天氣、人員配備問題、或其他問題，情況都是如此。

「如果他們不能為你提供住宿，你總能把錢拿回來」，經營着一家旅遊門房服務和旅遊網站的負責人說。美國運輸部表示，如果航班嚴重延誤，旅客將被拖欠退款，不過該部門並沒有界定哪些情況屬於此類。你是否有權要求退款取決於許多因素，包括延誤時間、飛行時間、以及你的特殊情況。運輸部會根據具體情況，決定你是否有權在重大延誤後獲得退款。

隨着Omicron的繼續傳播，一些旅行者可能會選擇推遲旅行，或者可能檢測呈陽性，如果出國旅行，可能無法到達目的地。自去年11月底發現omicron變種以來，許多國家都收緊了旅行限制。

美國國務院警告美國公民注意國際旅行，因為在另一個國家檢測呈陽性，可能意味着旅行者必須自費在國外隔離，直到他們的檢測呈陰性。（李梓瑞譯）

檢測 Omicron 國務院

上一則

太平洋地產商業貸款多種貸款計畫供選擇

延伸閱讀

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
香港6宗無源遍港九新界 特首或向中央求援

香港6宗無源遍港九新界 特首或向中央求援
《老物件情懷》皮衣與旅程

《老物件情懷》皮衣與旅程
Omicron子變體BA.2 灣區首現2病例

Omicron子變體BA.2 灣區首現2病例
接種COVID-19疫苗加強針劑的四大理由「抗擊疫情我們做得到！」宣傳教育活動

接種COVID-19疫苗加強針劑的四大理由「抗擊疫情我們做得到！」宣傳教育活動
Omicron後更猛變種？世衛：下個變異株傳染力更強

Omicron後更猛變種？世衛：下個變異株傳染力更強

熱門新聞

前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回