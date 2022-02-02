新冠變種病毒 給旅行者們帶來壓力

新冠變種病 Omicron 給旅行者們帶來了壓力。這種快速傳播的冠狀病毒變體提高了世界各地的感染率，包括航空公司員工。

美國航空公司在去年年終假期期間取消了1萬多個航班。航班跟蹤網站FlightAware的數據顯示，這占總體航班安排的很小一部分，約為5%，但在航空公司高管預測為疫情開始以來最繁忙的時候，它打亂了數萬名旅客的計劃。

如果你的航空公司取消了你的航班，而你選擇不乘坐另一個航班，根據聯邦法律，他們欠你退款，乘客可以要求全額退款。根據交通部的說法，無論取消的原因是惡劣天氣、人員配備問題、或其他問題，情況都是如此。

「如果他們不能為你提供住宿，你總能把錢拿回來」，經營着一家旅遊門房服務和旅遊網站的負責人說。美國運輸部表示，如果航班嚴重延誤，旅客將被拖欠退款，不過該部門並沒有界定哪些情況屬於此類。你是否有權要求退款取決於許多因素，包括延誤時間、飛行時間、以及你的特殊情況。運輸部會根據具體情況，決定你是否有權在重大延誤後獲得退款。

隨着Omicron的繼續傳播，一些旅行者可能會選擇推遲旅行，或者可能檢測 呈陽性，如果出國旅行，可能無法到達目的地。自去年11月底發現omicron變種以來，許多國家都收緊了旅行限制。

美國國務院 警告美國公民注意國際旅行，因為在另一個國家檢測呈陽性，可能意味着旅行者必須自費在國外隔離，直到他們的檢測呈陰性。（李梓瑞譯）