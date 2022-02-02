杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 新春優惠

農曆新春期間，杉釦富公司（ShineCo Wellness）推出全美熱銷的遠紅外線免加水足浴桶SC-801（基本型）優惠價，原價599元+45元運費，現在特價499元+30元運費，現省超過130元。訂購電話888－666－6048，或上網www.shinecous.com ， 優惠到2月20日止。

杉釦富公司進口多項台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，具多國專利。該公司表示，遠紅外線免加水足浴桶非一般的泡腳機，是不用加水就可以泡的足浴桶，溫度可達55°C，使用20分鐘後腳底發熱，發汗。此足浴桶使用高級天然木，數位顯示，可定時，可調溫，還有加長腿套可包覆膝蓋。內附電氣石腳墊版（見圖），能產生負離子，傳熱快吸熱快以按摩腳底。

該公司表示，天氣越濕冷，不論男女老少越容易產生以下三種狀況： 手腳冰冷、 體寒、 身體疼痛；其實，這都與我們身體的血液循環好壞有關。尤其是手腳的末稍，更是細小微血管分佈最密的部位。一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉 及身體溫度不足。杉釦富遠紅外線足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 提高身體含氧量及體熱，尤其是對一些四肢容易冰冷特別有效。

且經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。遠紅外線免加水足浴桶方便、定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝。此外，許多有走路困難問題的長者，在試用之後，雙腳變輕，走路也格外的舒適輕快。

泡腳的好處很多，不僅可以禦寒、促進血液循環，而且可以消除疲勞，改善睡眠。遠紅外線免加水足浴桶是一個孝敬父母和犒賞自己的好禮物。