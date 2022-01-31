Yaamava' Resort & Casino賀新春佳節 20萬元大抽獎

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel（原名高山賭場），擴建的賭場豪華度假村，2 月 1 日起展開慶祝農歷新年的一系列安排， 包括充滿傳統氣氛的節日裝飾（見圖）、寓意好運和財富的舞獅表演、20 萬元大抽獎及獎品，並由 Hong Bao Kitchen 和 Serrano Buffet 準備特別的賀年菜式。

Yaamava' Resort的總經理 Peter Arceo 表示：「農曆新年對於我們的許多團隊成員和客人來說是個大節日。為慶祝虎年的到來，將會在賭場度假村的每個角落張燈結彩，還有多款人氣亞洲美食 、熱鬧的娛樂活動，以及贏取現金和獎品的多次機會，將喜慶氣氛帶到最高點。」1日下午4點到5點和晚上6點到7點，在賭場樓面舉行傳統舞獅表演。

Club Serrano 會員有機會在為期三天的農歷新年抽獎活動中贏得共 20 萬美元獎金。抽獎活動將於2月 4 日、5 日和 6 日，上午10時至下午3時，每小時在位於賭場一樓的 Aces 酒吧進行。每天都會有兩名幸運兒將獲得 8,888 元的現金獎，另外的三名獲獎者將參加麻將比賽，爭奪Free Play 的機會。有關抽獎活動的細節將於 Yaamava'網站 www.yaamava.com 公佈。

為了令慶祝活動錦上添花，Yaamava'的獲獎烹飪團隊將在 Hong Bao Kitchen 推出虎年特色菜單。擅長在傳統亞洲菜餚的基礎上變出新花樣的 Hong Bao Kitchen，其賀年菜式包括東北豬肉餃子、蒜香蒸智利鱈魚、東南亞 特色糖水摩摩喳喳等，但只限在 2 月 1 日即大年初一當天中午至淩晨 1 點提供。Serrano Buffet 將於 2月1日大年初一當天提供賀年特色菜餚。除了自助餐美食外，烹飪團隊還將從下午 4 時到晚上 10 時期間提供亞洲風味菜餚，如清蒸全魚和港式龍蝦。

Yaamava'Resort & Casino 是南加州 嶄新的豪華度假村，擁有一棟樓高17層的酒店，具備432間客房和寬敞套房，高空泳池體驗、豪華的全方位服務水療和美容廳，以及便利的24小時房間用餐服務。每年有數以百萬計的訪客來此享受一流的度假村玩樂體驗，包括超過 6,500部老虎機、五間高額投注區、各式各樣的餐飲、酒吧、酒廊選擇、多家豪華名店，以及慷慨的玩家獎勵計劃。

Yaamava'由San Manuel Entertainment Authority（簡稱 SMEA）全盤擁有和經營。位於加州高地Highland市，離洛杉磯市中心60分鐘車程。在2021年，高山賭場和聖曼努埃爾幫部落政府業務部，獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。

更多訊息可訪問 www.yaamava.com，並通過Twitter、Instagram、TikTok 和 Facebook 關注。Yaamava' Resort & Casino at San Manuel 的地址是：777 San Manuel Blvd, Highland, Ca. 92346，電話 800-359-2464。