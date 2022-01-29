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蒙市草堂寺春節間祈福法事如常舉行

【洛杉磯訊】

蒙特利公園市的「草堂寺」在春節的疫情期間，有特別安排，雖然佛殿不對外開放，但祈福法事照常在內部舉行，意者可電626-307-3898查詢或預約辦理。

該寺表示，由於新冠疫情的影響，為保障善信的安全，很多正常法務都需要作特別安排處理，但仍然會盡量滿足需求，希望大家能諒解。並歡迎各界善信前往新春祈福、點佛前平安光明燈、消災延壽藥師燈、安太歲保平安等，法務正常會在內部進行。另平安符、財神符，均可以到佛寺門外上香、領取。

寺內設有太歲殿，可為各界人士安奉太歲，2022年是「壬寅」虎年，凡生肖屬虎、猴、蛇、豬的人，在虎年犯太歲或沖太歲。古代聖哲人士經過長期觀察統計，發現人生在每12年中，每六年一次運氣受到沖擊，和每隔三年有一次偏沖，所謂「太歲當頭座，無喜恐有禍，太歲出現來，無病恐破財」。該寺表示，沖太歲的人，安奉太歲敬拜，可大事化小，平安度過一年。該寺也有代查流年運程、指點迷津趨吉避凶、掌握成功之道等。

草堂寺地址在127 N. Huntington Ave., Monterey Park, CA (蒙市郵政局旁)。

疫情 蒙特利公園 郵政

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