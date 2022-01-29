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爾灣Great Park Neighborhoods的新年新家

【洛杉磯訊】

新的一年，從新社區的新家開始。一流的學校、一流的公園、豪華的游泳池和數英里的蜿蜒小徑，在 Great Park Neighborhoods（見圖） 可享受大自然的樂趣；一流的Irvine聯合學區學校都在步行距離之內，這是一個圍繞Irvine大公園周邊形成的社區。

Rise 是最新的社區；而Novel Park 有最後的保留屋出售；Solis Park則是今年開業，加入此不斷擴大的社區。

Rise 通過小徑與 Great Park 和附近的 Portola 高中相連，居民可以享受新建的 50 米游泳池。該社區擁有各種寬敞的平面圖，面積從 1595呎 到 4430 呎不等，價格從80萬美元到 190萬美元不等。三個建築商提供 8 個新系列，包括Pulte Homes 的 Apex、Ascent 和 Evergreen，Almeria、Adagio II、Montair 和 Bolero 的 Lennar 系列以及 Shea Homes 的 Launch。

Novel Park 為來自 Great Park 社區的所有寵物愛好者，提供小型和大型狗公園和洗狗站，還有鬱鬱蔥蔥的花園、庭院和開闊的草坪，戶外燒烤、帶二層甲板的兩層社區建築、火堆、禪宗花園等。住宅採用開放式平面圖，最後兩個成對的家居系列 Revo 和 Fringe 價格，從 80 萬元到 100 萬元不等。

住在 Great Park Neighborhoods 的另一個好處是：更多公園，更多的游泳池，更多燒烤、玩飛盤和遛狗空間。所有社區的所有便利設施和公共區域均由一個房主協會管理，可供所有居民共享。在Great Park內，居民可以享受體育公園綜合體。該綜合體為足球、棒球、壘球提供個人冠軍體育場，以及網球、排球、曲棍球等一流設施。

更多信息可訪問 www.GreatParkNeighborhoods.com。

游泳 足球 學區

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