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紐約人壽 發放其歷史最大保單紅利19億元

【洛杉磯訊】

美國最大的互惠人壽保險公司「 紐約人壽」，日前舉辦了年度分發保單紅利記者會，宣佈該公司向合格的參與型保單持有人，分發19億美元的保單紅利。這是該公司自成立以來，發放其歷史上最大的一筆紅利。

紐約人壽已連續 168 年分發保單紅利，印證了紐約人壽歷來保持財務實力、秉承互惠原則、以及持之以恒為客戶提昇價值的承諾。自 1990 年以來，該公司每年支付的紅利都超過10億美元。在這期間，分發的保單紅利總額已超過 440 億美元。

「在疫情期間，紐約人壽一直保持著超越期許的財務實力，這要歸功於我們專註的業務戰略、長期的投資視角、以及對互惠互利的堅定承諾。這次分發創紀錄的2022年保單紅利，是紐約人壽推崇客戶至上政策有力而切實的例子。」紐 約人壽董事長兼首席執行官馬天德 (Ted Mathas)說。

為紐約人壽基本壽險業務添磚加瓦的是公司其他戰略性業務，而這些業務為公司提供了多元化的收入來源，有助於增加盈餘、保單紅利和投資收益，並且可以幫助減輕當今歷史低利率環境的負面影響。

「宣佈發放2022年保單紅利，證實了我們的保單持有人決定購買紐約人壽參與型終生壽險、年金、和長期護理等解決方案的益處」，紐約人壽總裁CEO Craig DeSanto 說：「作為美國最大的互惠型人壽保險公司，我們與我們的保單持有人利益息息相關。我們無可比擬的財務實力、以及我們業務代表所提供深得信賴的建議和引導，確保了我們對客戶的承諾，並且幫助他們實現財務保障的需求、和財富積累的目標。」

除了宣佈為終身壽險保單持有人分發超越保證現金值的紅利，並促進其現金值增長外，同時，紐約人壽還連續第六年給 Mutual Income Annuities 互惠型收入年金，分發紅利，並連續第二年給 NYL My Care 、這種2018 年才面世的獨立長期護理產品，分發紅利。

作為目前獲得四大評級機構授予「美國壽險業中財務實力評級最高」的兩家人壽保險公司之一，紐約人壽的盈餘和資產價值儲備保持在280億美元以上，這得益於公司對總值 2950 億美元財務總賬的戰略管理能力。

紐約人壽保險公司 (www.newyorklife.com) 是財富 100 強公司，成立於 1845 年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是世界最大的人壽保險公司之一。紐約人壽的公司總部位於紐約市，提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。紐約人壽擁有目前從所有四個主要信用評級機構，授予所有美國壽險公司的最高的財務實力評級。

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