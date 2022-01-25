虎年心願！互動式數字許願池就在南海岸廣場

南海岸廣場歡慶虎年。各精品店和餐廳、文化和互動展覽以及壯觀的虎年展示中發現農曆新年喜氣商品迎新新年。

✦ 農曆新年展示和展覽 ✦

從1月27日下午1點開始，在Jewel Court觀看我們的虎年展覽和互動展覽

娛樂

1月29日至30日和2月5日至6日下午2點至4點

連續兩個週末下午2點至4點在Jewel Court欣賞中國傳統樂器表演

老虎許願池

參觀Jewel Court的互動式數字許願池，並免費獲得南海岸廣場虎年徽章。

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✦ 消費送好禮 ✦

從1月27日開始

當日消費滿2,500美元（稅前）者將獲贈一個專為南海岸廣場獨家設計的琉璃工房水晶藝術花瓶。 *

請到廣場任何禮賓部出示當日符合條件的收據原件兌換。

*條款和條件：

每人每天一份禮物，送完為止。優惠不包括在Saks Fifth Avenue、Macy's 、Macy's Men's Store、Macy's Home Store、Nordstrom 和Bloomingdale's百貨商店購買的商品；塞格斯特羅姆藝術中心；和威斯汀南海岸廣場。購買禮品卡和禮券（無論在何處購買）也不符合此優惠的條件。必須出示姓名、電話號碼和身份證明。必須年滿18歲才能獲得資格。南海岸廣場和南海岸廣場商家的員工和造型師及其直系親屬不得參加。受限於限制和可用性。南海岸廣場保留隨時修改或取消此促銷活動的權利。詳情請參閱禮賓部。

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✦ 豪華禮品大抽獎 ✦

1月27日至2月20日

參加就有機會贏得South Coast Plaza精品店提供的豪華禮品大抽獎，獎品包括South Coast Plaza $800消費禮券。請到South Coast Plaza服務台提供報名表。

獎品包括：

Oscar de la Renta梔子花紅色皮包、Isabel Marant金色圓形腕錶、THE WESTIN SOUTH COAST PLAZA旅館2 晚住宿，包括免費自助停車。 Michael Kors Hamilton Legacy大號鉚釘皮革腰包、Emporio Armani紅色「新年」托特包、Frette純開士米羊毛棗紅色毛毯 、Moynat M Monogram小包、David Yurman 7毫米銀和金纜繩手鍊配石榴石、Baccarat小老虎、La Perla緊緻身體乳精華、Canali與8ON8合作的真絲寬鬆版型襯衫、DiptyqueRoses家用香氛擴散器。 Sugarfina 9件迷你行李箱糖果、樂高傳統農曆新年老虎／新年冰雪節組。

南海岸廣場$800 SCP禮品卡、CAMILLA紅色大號方形圍巾，外加一張價值500美元的精品店購物券。THE WEBSTER $500禮品卡、Vaca 3張$100禮品卡、Nordstrom兩張100美元禮品卡、$200 ba&sh禮品卡 、Knife Pleat餐廳$150禮品卡、A|X Armani Exchange 100美元禮品卡、$100鼎泰豐禮品卡、Water Grill海鮮餐廳$100水燒烤禮品卡、Terrace by Mix Mix $100禮品卡、Wahoo's $100禮品卡。

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✦ 文化展覽 ✦

參觀位於Nordstrom 2樓的三個文化展覽。由中華人 民共和國總領事館和琉璃工房水晶藝術館主辦。

童心童趣過大年

與世界各地的孩子一起慶祝中國新年

歡樂春節圖片展

龍騰舞躍賀新春攝影 展

春節是中國人民最隆重的傳統節日，也是與家人團聚、享受時光的重要節日。舞龍是一種熱鬧喜慶的傳統習俗，是春節最喜慶的活動之一。

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✦ 勇者無懼未來 2022琉璃工房虎年新作展 ✦

即日起至2022年2月15日

2022年壬寅虎年，面對疫情 紛擾，擅長運用華人獨有生肖圖騰反應年度社會氛圍的琉璃工房，以《勇者 無懼未來》為題，請來滿滿正能量、步步堅定、威嚴中飽含仁者之心的猛虎大爺，領銜退散危機。

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✦ 農曆新年大發的8種方法 ✦

農曆新年是除舊迎新升級周圍物品期待即將到來的新年新氣象的理想時機！

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✦ 擁抱您內心的老虎 ✦

南海岸廣場精品店正在以老虎為靈感的到來慶祝農曆新年