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Lotus 智能衛生座賀春節第二台半價

【洛杉磯訊】

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，中國新年推出酬賓活動：購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價，優惠1月底截止。

Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開。尤其是天氣涼涼時，坐在溫暖的衛生座上，溫水清洗，暖風烘乾，會有一種幸福感。另有按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能。還能有效預防痔瘡便秘，也讓皮膚變的更佳。

該公司表示，便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，損害肝腎，造成肥胖等。Lotus「通暢型」智慧衛生座，之所以受到消費者的喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus「通暢型」智能衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，自2005年上市至今，一直是衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現在全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商。代理包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌共同呈現在專賣店裡，提供一站式的選購。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA 92705。 網址www.lotusSeats.com。蒙市新店位於時代廣場， 電話626-656-6138。聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527。爾灣電話949-932-0766。羅蘭岡店位99大華超電話626-839-9727。亞凱迪亞店位光華超市，電話626-538-4600 。

亞凱迪亞 肥胖 聖蓋博

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