我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

太子牌薑汁椰奶/薑系列產品 華人超市有售

【洛杉磯訊】
太子牌薑汁椰奶
太子牌薑汁椰奶

冬天氣溫急速下降，天冷時最想要的就是暖和身體了，而驅寒先暖胃；薑，一直以來都是冬天暖胃好物，太子牌特別開發了新品：太子牌三合一薑汁椰奶（Ginger Coconut Milk見圖），寒冬裡捧上一杯，從手裡暖到心裡。

美國太子行表示，來自越南地道的天然椰子，醇厚的椰奶讓口感更滑順，沖泡超容易，只要隨手熱水一沖，濃濃的椰香撲鼻，整個空間充滿幸福感，除了入口的椰奶香氣外，純正生薑的辛辣，帶來入喉後的第二波味覺衝擊，讓人瞬間就產生熱感，既有椰奶的溫和，又有生薑的暖胃效果；冬天，不只暖胃，還要暖心。

太子牌薑汁椰奶除了直接沖泡熱水飲用，還有很多有趣的做法，例如：紫玉椰薑拿鐵，先將紫芋頭切塊蒸熟後壓成芋泥，再將芋泥與太子牌薑汁椰奶充分混和均勻後，小火再煮過，味道更濃郁，倒入杯中，用適量的鮮奶油或牛奶打發後淋上奶泡，依據口味加糖或煉乳，就完成了，豪華的手搖茶店王牌飲料立即上桌。喜歡越南甜品的人，也可以試試用太子牌薑汁椰奶，做出符合自己口味獨一無二的ChèBàBa。

除了薑汁椰奶，太子牌還有多款薑系列產品，以生薑和純正蜂蜜製成的「速溶蜂蜜姜王晶」，辛辣味和香甜滋潤的蜂蜜帶出芬芳濃郁的香軟口感、還有「檸檬姜王晶」和「黑糖姜王晶」等；喜歡薑糖的人也可試試「太子牌姜糖」，採用甲級老薑和麥芽糖製成，原味、檸檬、芒果等口味多種，辣中帶甜，攜帶方便，不論在辦公室、或車上使用都合適。

太子牌薑汁椰奶、姜王晶、和姜糖，現於各大華人超市及零售點有售，詳情或零售點資訊，可去電美國太子行1- 800-732-2328查詢。同時亦可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。

越南 華人超市 牛奶

上一則

世衛及St. Jude 將增加全球兒童取得癌症藥物

下一則

Lotus 智能衛生座賀春節第二台半價

延伸閱讀

主人淚喊別撐 重病毛孩作揖訣別 似在謝謝6年前救命恩

主人淚喊別撐 重病毛孩作揖訣別 似在謝謝6年前救命恩
分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮
變種病毒肆虐 疫情大爆發太子金牌沖劑 守護全民健康

變種病毒肆虐 疫情大爆發太子金牌沖劑 守護全民健康
太子金牌 蓮花清瘟靈等沖劑 對患疫輕症有益

太子金牌 蓮花清瘟靈等沖劑 對患疫輕症有益
太子金牌沖劑 守護全民健康

太子金牌沖劑 守護全民健康
買太多結帳慢 女客在華人超市被揍

買太多結帳慢 女客在華人超市被揍

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些