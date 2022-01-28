太子牌薑汁椰奶/薑系列產品 華人超市有售

太子牌薑汁椰奶

冬天氣溫急速下降，天冷時最想要的就是暖和身體了，而驅寒先暖胃；薑，一直以來都是冬天暖胃好物，太子牌特別開發了新品：太子牌三合一薑汁椰奶（Ginger Coconut Milk見圖），寒冬裡捧上一杯，從手裡暖到心裡。

美國太子行表示，來自越南 地道的天然椰子，醇厚的椰奶讓口感更滑順，沖泡超容易，只要隨手熱水一沖，濃濃的椰香撲鼻，整個空間充滿幸福感，除了入口的椰奶香氣外，純正生薑的辛辣，帶來入喉後的第二波味覺衝擊，讓人瞬間就產生熱感，既有椰奶的溫和，又有生薑的暖胃效果；冬天，不只暖胃，還要暖心。

太子牌薑汁椰奶除了直接沖泡熱水飲用，還有很多有趣的做法，例如：紫玉椰薑拿鐵，先將紫芋頭切塊蒸熟後壓成芋泥，再將芋泥與太子牌薑汁椰奶充分混和均勻後，小火再煮過，味道更濃郁，倒入杯中，用適量的鮮奶油或牛奶 打發後淋上奶泡，依據口味加糖或煉乳，就完成了，豪華的手搖茶店王牌飲料立即上桌。喜歡越南甜品的人，也可以試試用太子牌薑汁椰奶，做出符合自己口味獨一無二的ChèBàBa。

除了薑汁椰奶，太子牌還有多款薑系列產品，以生薑和純正蜂蜜製成的「速溶蜂蜜姜王晶」，辛辣味和香甜滋潤的蜂蜜帶出芬芳濃郁的香軟口感、還有「檸檬姜王晶」和「黑糖姜王晶」等；喜歡薑糖的人也可試試「太子牌姜糖」，採用甲級老薑和麥芽糖製成，原味、檸檬、芒果等口味多種，辣中帶甜，攜帶方便，不論在辦公室、或車上使用都合適。

太子牌薑汁椰奶、姜王晶、和姜糖，現於各大華人超市 及零售點有售，詳情或零售點資訊，可去電美國太子行1- 800-732-2328查詢。同時亦可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。