世衛及St. Jude 將增加全球兒童取得癌症藥物

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）宣佈，計畫建立一個用來大幅增加全世界獲取可負擔、高品質、且不間斷的兒童癌症 藥物平臺。

St. Jude將為該平臺的啟動，進行為期六年的兩億美元投資，通過該平臺將向參與試點階段的國家，免費提供藥品。這是迄今為止對兒童癌症藥物全球努力的最大財政承諾。

世衛 組織總幹事譚德塞表示，近十分之九的癌症兒童，生活在低收入 和中等收入國家，這些國家癌症患兒的存活率不到30%，而高收入國家的存活率為80%。新平臺建立在世衛組織於2018年與St. Jude醫院、共同發起的全球兒童癌症倡議的成功基礎之上，將有助於糾正這種失衡，並為成千上萬面臨孩子罹患癌症的父母帶來希望。

全世界每年估計有40萬名兒童患上癌症，大多數生活在低收入和中等收入國家的兒童無法持續獲得或負擔得起癌症藥物，導致每年近10萬名兒童死亡。

新平臺的目標是在2022年至2027年間，為大約12萬名兒童提供安全有效的癌症藥物，預計在此之後數年將擴大規模。該平臺將提供端到端支援、來鞏固全球需求以塑造市場，協助各國選擇藥物、制定治療標準以及建立資訊系統，以跟蹤提供有效保健的情況並推動創新。

St. Jude研究醫院院長兼首席執行官James R. Downing醫學博士指出：「St. Jude成立的使命，是推進兒童癌症和其他重大兒科疾病的研究和治療。近60年後，我們與世界衛生組織、夥伴組織、和我們的全球聯盟合作者團結合作，擴大對全球兒童的承諾。通過這個平臺，我們正在建設基礎設施，以確保世界各地的兒童都能獲得安全的癌症藥物」。

這一創新方法將通過解決低收入和中等收入國家的藥物供應問題，為獲得癌症保健開創新局面。藥物供應問題通常會因價格上漲、供應中斷、和導致經濟困難的自付費用而變得複雜。

根據2020年發佈的世衛組織非傳染性疾病國家能力調查，只有29%的低收入國家報告，稱其人口通常可獲得抗癌藥物，而高收入國家為96%。通過整合全球癌症患兒的需求，新平臺將減少因沒有獲得授權的交易、和國家監管機構能力有限，而購買偽劣藥品。

在最初兩年的試點階段，將通過政府、癌症中心、和已積極提供癌症保健的非政府組織參與的過程，向12個國家購買和分發藥物。到2027年底，預計將有50個國家通過該平臺獲得兒童癌症藥物。

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院，於2018年首次開展合作，當時St. Jude成為首個世衛組織兒童癌症合作中心，並承諾提供1500萬美元用於設立全球兒童癌症倡議，其目標是到2030年將存活率提高到60%。全球兒童癌症藥物獲取平臺是St. Jude六年戰略計畫的一部分。

更多資訊，可訪問www.stjude.org，關注St. Jude @stjuderesearch或至世衛組織查詢。