聖蓋博希爾頓 開運年菜/新年午餐/情人節晚餐

牛排

聖蓋博 希爾頓酒店現正推出「開運年菜」桌菜880元10人份，從除夕晚至初三（1月27日），凡在1月30日前訂位，就可享有10% off的折扣。

年菜也可提供外帶。菜色有：拼盤、髮菜豬手、富貴鮮品海鮮羹、上湯綠焗龍蝦、一品吊燒雞、蠔皇鮑魚扣北菇、臘味糯米糕、蓮子紅豆沙等。

另外在2月1日至2月6日之間，還有「半自助式新年午餐」選項，每人32元附加服務費和稅金。食材高檔，但價格實惠。上午 11時30分至2時供應。所謂半自助式，即沙拉、湯、甜點（有提拉米蘇、布丁、巧克力塔等）和水果盅，都在自助枱上，可自行選擇取用；另外一道鐵板燒主菜加一道中式年菜，還有麵條吧，則均現點現做。

鐵板燒主菜有半只龍蝦、牛排（見圖）、魚排任選，都搭配自製牛排醬、或香料奶油醬，和時令蔬菜 、馬鈴薯，湯品有海皇豆腐羹，和過年特有的紅豆年糕。還可選擇一道中式年菜，有：髮菜豬手、藕片雲耳魚片、鮮菇牛柳粒、草莓蝦球、竹笙羅漢上素、臘味糯米飯。另外還有麵條吧，有台南擔子麵、蝦球麵、牛肉麵、素菜麵、雞湯麵、餛飩麵五六種可選。

同時他們還為即將來到的2月14日推出情人節晚餐，套餐每人58元；前菜凱撒沙拉、主菜是烤菲力牛排與意式燉菜佐紅酒汁，或香煎智利鱈魚與意式燉菜佐魚子和海膽奶油醬、甜點是提拉米蘇。無論是和家人過節，或者和情人共度爛漫晚餐，聖蓋博希爾頓飯店的Trinity餐廳，將是一個高性價比的選擇。

由於疫情 的影響，這家知名的星級酒店餐廳，把原可容納兩百人的餐廳，拉開每張餐桌的距離，只放了約一百個座椅，使整個場地看起來更寛敞舒適高級；貴賓廳也只放兩張大圓桌。

地址：225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA ，希爾頓酒店正門進門右手邊第一間，訂位電話 626-270-2727。