我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

Kia America 2021成績亮麗 年銷超過70萬輛

【洛杉磯訊】
2021年Kia America汽車公司成績亮麗，年銷量超過70萬輛，創下該公司歷史上新高記錄。
2021年Kia America汽車公司成績亮麗，年銷量超過70萬輛，創下該公司歷史上新高記錄。

2021年Kia America汽車公司成績亮麗，年銷量超過70萬輛，創下該公司歷史上新高記錄，較2020年業績增長20%，在疫情影響供應鍊情況下，較2016 年上次最高年度銷售記錄成長8.3%。同時Kia混合動力和純電動汽車銷量同比將近翻倍。

Kia美國旗下Forte、Niro EV、Seltos、Sportage 和 Telluride等五款轎車、SUV和跨界車型，均創下年度銷售記錄。此外，2021 年Kia混合動力和純電動汽車的需求不斷增長，銷量同比增長 97%。

Kia美國銷售運營副總裁Eric Watson表示，該公司有史以來最好的年度銷量總是令人歡喜的時刻，但鑑於持續的疫情和供應鏈問題，Kia能夠取得如此高的成就，這清楚地說明了Kia產品線的實力、以及Kia在2021 年創下的品牌需求。隨著全新、全電動 EV6 和全新 Sportage 於 2022 年上半年的到來，Kia將加足馬力和電力，繼續再創佳績。

除了銷售量之外，12 月Kia還取得多項重大成績。包括：Telluride SUV 連續第三年被贏得「Edmunds最佳 SUV」。Kia Telluride 和 Seltos SUV 再次蟬聯 Kelley Blue Book 最佳購買獎，這標誌著 Telluride（最佳 3 排中型 SUV）連續三年和 Seltos（最佳超小型 SUV）連續三年獲獎。美國環境保護署 (EPA) 認證 2022 款Kia EV6 在配備 77.4 千瓦時電池和後輪驅動時的最大全電動續航里程 (AER) 為 310 英里。Telluride SUV 和Carnival MPV 各被「汽車連線」（The Car Connection）評為「2022 年最值得購買家用汽車」(Best Family Car to Buy 2022) 和「2022 年最值得購買小型貨車」(Best Minivan to Buy 2022)。

Kia America總部位於加州爾灣市，被評為全球100強品牌之一。Kia美國繼續擔任NBA「官方汽車合作夥伴」，生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括美國本土組裝的汽車和SUV。

SUV 汽車 疫情

上一則

新港灘珠寶店遇打砸搶 4匪洗劫萬元貨

下一則

華美銀行董事長吳建民呼籲 美中建立平衡關係

延伸閱讀

韓系繳出佳績 Hyundai、Kia美國銷量雙雙賣破70萬輛

韓系繳出佳績 Hyundai、Kia美國銷量雙雙賣破70萬輛
KIA雙喜臨門榮贏得2022年Kelley Blue Book最佳購買獎

KIA雙喜臨門榮贏得2022年Kelley Blue Book最佳購買獎
KIA TELLURIDE榮獲2022 EDMUNDS「最受好評」獎

KIA TELLURIDE榮獲2022 EDMUNDS「最受好評」獎
跳脫以往MPV樣貌 大改款Kia Carens預告強勢回歸

跳脫以往MPV樣貌 大改款Kia Carens預告強勢回歸
馬自達推出輪椅族也能駕駛的SUV 可手動操控油門與煞車

馬自達推出輪椅族也能駕駛的SUV 可手動操控油門與煞車
KIA TELLURIDE榮獲2022年《人車誌》十大佳車榜單

KIA TELLURIDE榮獲2022年《人車誌》十大佳車榜單

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時