Kia America 2021成績亮麗 年銷超過70萬輛

2021年Kia America汽車公司成績亮麗，年銷量超過70萬輛，創下該公司歷史上新高記錄。

2021年Kia America汽車 公司成績亮麗，年銷量超過70萬輛，創下該公司歷史上新高記錄，較2020年業績增長20%，在疫情 影響供應鍊情況下，較2016 年上次最高年度銷售記錄成長8.3%。同時Kia混合動力和純電動汽車銷量同比將近翻倍。

Kia美國旗下Forte、Niro EV、Seltos、Sportage 和 Telluride等五款轎車、SUV 和跨界車型，均創下年度銷售記錄。此外，2021 年Kia混合動力和純電動汽車的需求不斷增長，銷量同比增長 97%。

Kia美國銷售運營副總裁Eric Watson表示，該公司有史以來最好的年度銷量總是令人歡喜的時刻，但鑑於持續的疫情和供應鏈問題，Kia能夠取得如此高的成就，這清楚地說明了Kia產品線的實力、以及Kia在2021 年創下的品牌需求。隨著全新、全電動 EV6 和全新 Sportage 於 2022 年上半年的到來，Kia將加足馬力和電力，繼續再創佳績。

除了銷售量之外，12 月Kia還取得多項重大成績。包括：Telluride SUV 連續第三年被贏得「Edmunds最佳 SUV」。Kia Telluride 和 Seltos SUV 再次蟬聯 Kelley Blue Book 最佳購買獎，這標誌著 Telluride（最佳 3 排中型 SUV）連續三年和 Seltos（最佳超小型 SUV）連續三年獲獎。美國環境保護署 (EPA) 認證 2022 款Kia EV6 在配備 77.4 千瓦時電池和後輪驅動時的最大全電動續航里程 (AER) 為 310 英里。Telluride SUV 和Carnival MPV 各被「汽車連線」（The Car Connection）評為「2022 年最值得購買家用汽車」(Best Family Car to Buy 2022) 和「2022 年最值得購買小型貨車」(Best Minivan to Buy 2022)。

Kia America總部位於加州爾灣市，被評為全球100強品牌之一。Kia美國繼續擔任NBA「官方汽車合作夥伴」，生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括美國本土組裝的汽車和SUV。