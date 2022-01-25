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天下第一年貨大會 各大超市及電商平台啟動

【洛杉磯訊】
美國華源食品集團舉辦的全美國「天下第一年貨大會」，今年第二屆的年貨大會產品系列，將更齊備更壯盛。
美國華源食品集團舉辦的全美國「天下第一年貨大會」，今年第二屆的年貨大會產品系列，將更齊備更壯盛。

美國華源食品集團舉辦的全美國「天下第一年貨大會」，去年携手知名中國品牌、以及美國華人超市電商平台、渠道商等盛大舉辦，受到購物者歡迎，今年第二屆的年貨大會產品系列，將更齊備更壯盛。

美國華源食品集團（OCM Globe Inc.）是中國食品品牌運營商，北美最大的中國食品飲料分銷平臺之一。民以食為天，OCM華源食品為迎來虎年，今年仍租下紐約時代廣場1號屏，點亮驚喜大拜年。

第二屆「天下第一年貨大會」的年夜飯已到，OCM携帶大量中國最潮品牌，聯合全美最受歡迎購物平台，為海外僑民帶來新年大促銷、這也是一年一度抄底價，瘋狂限時不限量的採購機會。

本屆年貨大會活動，即日起至2月15日止，除了洛杉磯的大中華超市、好運來超市、德成行、華晟食品，全美地區包括紐約、芝加哥、舊金山、西雅圖的各大華人超市，及線上電商平臺Weee、YAMI亞米，齊聚一堂同步舉辦，為民眾準備一桌好吃的年夜飯。

此次限時不限量的採購產品多不勝數，例如：新晉品牌「李先生 MASTERLEE」的熟水餃、小龍蝦拌麵、魚香茄子飯等；最時尚零食品牌「衛龍WEILONG」的 的魔芋爽、辣條、風吃海帶等；受喜愛糕點品牌「稻香村DAOXIANGCUN」的糕點等；具潛力品牌「蒙牛MENGNIU」的純甄、酸酸乳的乳味飲品等；國民品牌「海天HADAY」的味極鮮、招牌蠔油等；以及眾所皆知的熱銷品牌：阿寬、生和堂、北冰洋、王老吉等等。

華人超市 電商 舊金山

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