我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會評估發行數位貨幣 跟上全球金融創新潮流

「大莊家賭場度假村」二月迎新10萬獎賞送大禮

特曼庫拉訊

大莊家賭場度假村（Pechanga）在金虎年生豐的二月份裡，將呈獻連串豐盛的喜慶活動及節目，盼好運連年。

2月11及2月18日（周五）兩天將舉行「富貴新春幸運大抽獎」活動，送出總值$100,000 EasyPlay及現金獎賞。會員只要在每個抽奬活動日晚上6時至10時玩角子老虎機或桌上娛樂，即有機會獲取豐富獎賞。

「富貴新春」抽獎活動將按會員級別分配, 於晚上7時起至10時舉行,得獎名單在每個小時公佈，每個抽獎日將有共60位幸運兒獲取分別為$250，$500及$750 EasyPlay獎賞，在晚上10時將會抽出1位幸運兒獨得$25,000現金大獎，多玩多賞。

此外，「好運紅包」送大禮在二月份裡逢星期二舉行，會員只需在活動期的下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

年初五2月5日下午3時開始，「大莊家」安排了精彩鴻運醒獅匯演。象徵吉祥與好運的醒獅隊伍，將由賭場北面入口處開始，巡遊進入充滿新春佈置主題的賭場內，以圍繞整個賭場大廳展開精彩演出，民眾可獲派紅包餵金獅，祈福新年行大運。

大莊家在1月28日起至2月13日期間，為金虎農曆新年精心準備了寓意好彩頭的「賀年美饌」，分由三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles及Umi壽司蠔吧主廚各展廚藝。

Umi廚師Kiyo Ikeda推出「鴻運吉祥」黃金糯米雞（$58）、龍蝦三味（$98）、鰻魚蓮花卷（$42） ；Bamboo主廚 Marie Surakul精選「幸福美滿」避風塘皇帝蟹、「福澤年綿」牛肉長壽麵（$38）、清蒸游水魚（$98）；Blazing Noodles則提供八款傳統亞洲特色菜，其中包括「年年有餘」香煎紅鮋、「喜氣洋洋」XO醬爆羊肉片等，價格由$22至$98不等。訂座電話(951) 770-8504。

好吃外；還要好喝，大莊家的專業調酒師亦精心為農曆新春調製特色賀年雞尾酒「5 Spice Old Fashioned」，以五款香料代表金、木、水、火、土五種元素，寓意生生不息、長年好運，每杯$12.75，三家吧檯Acorn、Corner及Round Bars 皆有供應。

如欲瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情，可電(877) 711-2946或登錄網站Pechanga.com。必須年滿21歲或以上方可參與各項優惠活動，有關實施中的健康及安全措施，可登錄pechanga.com/covid

上一則

蒙特利公園市警局21日巡查酒駕

下一則

西野商場金虎迎春 商家折扣大優惠多

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20

超人氣

更多 >
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭