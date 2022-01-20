「大莊家賭場度假村」二月迎新10萬獎賞送大禮

大莊家賭場度假村（Pechanga）在金虎年生豐的二月份裡，將呈獻連串豐盛的喜慶活動及節目，盼好運連年。

2月11及2月18日（周五）兩天將舉行「富貴新春幸運大抽獎」活動，送出總值$100,000 EasyPlay及現金獎賞。會員只要在每個抽奬活動日晚上6時至10時玩角子老虎機或桌上娛樂，即有機會獲取豐富獎賞。

「富貴新春」抽獎活動將按會員級別分配, 於晚上7時起至10時舉行,得獎名單在每個小時公佈，每個抽獎日將有共60位幸運兒獲取分別為$250，$500及$750 EasyPlay獎賞，在晚上10時將會抽出1位幸運兒獨得$25,000現金大獎，多玩多賞。

此外，「好運紅包」送大禮在二月份裡逢星期二舉行，會員只需在活動期的下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

年初五2月5日下午3時開始，「大莊家」安排了精彩鴻運醒獅匯演。象徵吉祥與好運的醒獅隊伍，將由賭場北面入口處開始，巡遊進入充滿新春佈置主題的賭場內，以圍繞整個賭場大廳展開精彩演出，民眾可獲派紅包餵金獅，祈福新年行大運。

大莊家在1月28日起至2月13日期間，為金虎農曆新年精心準備了寓意好彩頭的「賀年美饌」，分由三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles及Umi壽司蠔吧主廚各展廚藝。

Umi廚師Kiyo Ikeda推出「鴻運吉祥」黃金糯米雞（$58）、龍蝦三味（$98）、鰻魚蓮花卷（$42） ；Bamboo主廚 Marie Surakul精選「幸福美滿」避風塘皇帝蟹、「福澤年綿」牛肉長壽麵（$38）、清蒸游水魚（$98）；Blazing Noodles則提供八款傳統亞洲特色菜，其中包括「年年有餘」香煎紅鮋、「喜氣洋洋」XO醬爆羊肉片等，價格由$22至$98不等。訂座電話(951) 770-8504。

好吃外；還要好喝，大莊家的專業調酒師亦精心為農曆新春調製特色賀年雞尾酒「5 Spice Old Fashioned」，以五款香料代表金、木、水、火、土五種元素，寓意生生不息、長年好運，每杯$12.75，三家吧檯Acorn、Corner及Round Bars 皆有供應。

如欲瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情，可電(877) 711-2946或登錄網站Pechanga.com。必須年滿21歲或以上方可參與各項優惠活動，有關實施中的健康及安全措施，可登錄pechanga.com/covid。