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許氏參業 深耕在地市場 打造健康美食生活

【洛杉磯訊】

創業 47 年的許氏參業集團，除為消費者提供許多優質的花旗參系列產品、及生技研發健康保健品外，也同時代理北海道干貝等各類海味。許氏特別在春節期間舉辦新春展銷，推出各項優惠。

同時為迎接虎年的來臨，許氏參業集團日前舉辦了「珍饌之夜」新春晚宴，集團總裁許恩偉（圖左三），邀請社區政商界人士一起提前歡慶春節。「珍饌之夜」準備了精緻的山珍海味菜色，同時經過美食家林慧懿的安排，將許氏所代理的各種珍貴食材設計入菜，為現場來賓介紹了新鮮參冰沙、及新鮮蝦鬆黃金盅等美味小點。

集團副總裁林維章介紹了 2022「老許珍饌」美食月曆，全系列共有 12 道美饌，採用許氏參場出品的地道威州花旗參、日本北海道干貝、及各種山珍海味做為食材，以各種不同烹調方式，與各種菜系做結合，以最簡單易做的方法，讓大家在家就能做出寓意吉祥、色香味俱全，又可媲美大廚的宴客菜。林副總裁表示：「融入消費者的生活，是許氏深耕在地市場的重要任務。自疫情以來，許多人除了練就了一身好廚藝之外，也更講究吃的品質安全及日常養生，許氏將以系列的食譜及養生影音內容，帶動健康美味新生 活。」

「珍饌之夜」當晚，核桃市秦振國市長及聖蓋博市廖欽和市長均出席，並頒發了感謝狀。許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。許氏集團副總裁張捷程特別介紹了許氏購物網的跨境服務，消費者只要在美國下單即可直郵中國或台灣。許氏購物網除了傳統的信用卡外，更支持中國支付寶和微信支付。

許氏的官方 YouTube 頻道與臉書平台，均可收看由林慧懿主持的「老許珍饌」、「許氏參活小廚」食譜，及由杜丞蕓中醫師所主持的「醫女愛保養」系列影片，歡迎上網觀賞。許氏專線 1-800-826-1577 ，或上網 www.hsuginseng.com。

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