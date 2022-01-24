南加州Harrah's 周六慶祝活動迎農曆新年到來

「南加州 Harrah's Resort」為慶祝2022農曆新年即將到來，將於1月29日中午至下午 5 點，安排了精彩的變臉和舞獅表演活動，每小時穿梭在賭場樓層。

南加 州Harrah's Resort是被票選為加州Funner 最棒的渡假酒店，它和拉斯維加斯的Harrah's系統相同，都是隸屬於凱撒集團。在加州Funner迎接2022預訂住宿或了解更多資訊，可上網HarrahsSoCal.com/Chinese。

南加州Harrah's Resort兩座酒店大樓，有超過50個賭桌遊戲及1500台吃角子老虎機，其積分均可和凱撒集團旗下每一家賭場的積分合併計算，包括拉斯維加斯的Caesars凱薩宮、巴黎、Harrah's等，均併入積分享受相同福利及免費停車等。

南加州Harrah's Resort擁有1087間豪華客房和套房（包括22間健康客房，配備瑜伽墊、維他命C淋浴和內寘音響系統），它有13種房型可選擇，從440 呎至2398呎。標準房型440 呎、Dive Inn 489呎、禪意套房500呎、Palomar 套房820呎、甜蜜套房882呎、Laguna 套房987呎、Oh So套房1028呎、家庭套房1345 呎、Suite Digs 1345 呎、Malibu套房1467呎、Suite Dreams套房1467呎、和市長套房2398呎。

每個套房都各具特色，例如「禪意套房 (Zenfully) 」，500呎，特大床或 2 張大床，配有特別的裝飾，借助 Phillips Wake Up Light你可以慢慢醒來。 開始運動，用跳繩鍛煉身體，然後在註入維生素 C 的淋浴中降溫，同時在藍牙環繞聲系統上聆聽最喜歡的音樂。

南加州Harrah's Resort 的Spa水療中心佔地11,000呎，設有全套服務的沙龍、理髮店、鹽浴等。八家餐廳從豪華餐廳到快速休閒餐廳。 Dive泳池（見圖），包括南加州首家Swim-up Bar、一條400英呎長的Lazy River，23個cabanas小屋和8個熱水浴缸，讓不賭的人在此也不會感到無聊。

他們在疫情 防護方面，也是面面俱到，每一個進場的玩家都需要戴口罩。門口有測溫儀，隨處可見的免洗洗手液 。