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華人企業管理與發展缐上年會 1/24起舉辦

【洛杉磯訊】

新年伊始，疫情捲土重來，諸多法規更新，雇主充滿挑戰。華興保險將於1月24日起，舉辦「2022加州華人企業管理與發展線上年會」，邀請資深律師、會計師、理財顧問等專家，以及國稅局、勞工局、Cal/OSHA等政府部門代表，從勞工法、稅法、新冠新常態、新商機四個領域，為企業雇主及高級經理帶來最新資訊。

同時也為各公司行號免費提供最新2022勞工法海報，現在登記還可附贈免費法律諮詢服務、及全年人事管理電子報免費訂閲。年會還有國會議員Young Kim、國會議員Michelle Steel、加州財務長馬世雲、加州衆議員陳立德、亞凱迪亞副市長鄭博仁律師等出席。

此次是華興保險連續第15年舉辦開年企業講座。從1月24日起至2月7日舉辦10場以上線上講座，包括2022年工時工資管理、帶薪病假新規定；員工照顧家人病假在新冠再起後有何變化；員工感染新冠，雇主如何應對，如何上報勞工保險；疫情持續引起哪些商業訴訟；財政局、中小企業管理局對雇主有哪些補助和扶持項目；雇主該提供401K計劃還是CalSavers加州退休金儲蓄計劃；IRS對2022企業報稅有何重要提示；如何預防企業稅務資料被盜；最新稅法下公司如何進行稅務規劃。

講座透過ZOOM舉行，時間均爲上午10時30分，場次包括24日新冠下的商業訴訟趨勢和案例評析、員工感染新冠？勞工保險報備要點。25日2022年雇主必知最新勞工法法規。26日公司2022稅務規劃重點。27日新冠疫情下的企業稅務規劃。2月1日CalSavers加州退休金儲蓄計劃介紹。2日2022年最新勞工法法規及企業雇主常見訴訟。3日如何構建嚴謹的人事系統，避免勞工訴訟。7日IRS國稅局最新公司稅務資訊（中、英語講解）。另有企業如何啓動與管理401(K)計劃、SBA聯邦小企業局對企業的補助和扶持、加州勞工局最新咨資訊介紹、Cal/OSHA新冠工作場所健康安全管理規範、公司團體健康保險省稅優勢。

華興保險總裁張國興表示，企業雇主研討會連續多年為華人業主提供最新重要資訊和因應之策，是華人社區每年的企業雇主盛會。今年因應疫情採用缐上年會的方式，希望為加州華人業者提供學習和交流的平臺，資源共享，為2022事業發展注入滿滿能量。詳情可參考華興保險網站 www.kcal.net 或電 626-333-1111洽詢。

勞工 加州 保險

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