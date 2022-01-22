我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國4家航空公司44航班 中駐美使館：非常不合理

美國科技學院 會計認證新班開課

【洛杉磯】

美國科技學院CAC會計認證課程，實體課、網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，白天新班1月31日、晚上班2月1日起陸續開課。

就職中或準備轉行，須利用時間多充實自己，取得政府承認的會計認證執照，並且是全美通用，有更實際的實力表現。美國科技學院提供政府承認會計證課程，政府認證的文憑。上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

科技學院採用現代化的教學的方式，除了老師的理論概念講課外，還加上充分的實務實習和電腦技能輔導，學生除了了解理論和概念，還可以掌握事務的技能。尤其是熟悉電腦化的操作，對畢業後找工作有很大幫助。為了給學生最大的學習機會，老師的講課除了在課堂上提到後，也可以在網上複習重聽，包括理論課和習題講解，學生都可以在網上預習或重聽。電腦手機或筆記本都能使用。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排，週末新班可去電諮詢， 課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢夠多詳細訊息，美國科技學話電話626-579-2813，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。

手機

上一則

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

下一則

華人企業管理與發展缐上年會 1/24起舉辦

延伸閱讀

美中磋商高層會談 蘇利文或三度交手楊潔篪

美中磋商高層會談 蘇利文或三度交手楊潔篪
世報嘉年華 劉美芳律師送你「法律大補湯」

世報嘉年華 劉美芳律師送你「法律大補湯」
賴清德「私人」過境美 莫健將接機 「符一中原則」

賴清德「私人」過境美 莫健將接機 「符一中原則」
同訪宏都拉斯 共和黨議員致函賀錦麗 籲與賴清德會晤

同訪宏都拉斯 共和黨議員致函賀錦麗 籲與賴清德會晤
美放話禁運俄晶片 恐牽連台灣雙A大廠

美放話禁運俄晶片 恐牽連台灣雙A大廠
嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4親俄人士

嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭 美國制裁4親俄人士

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報