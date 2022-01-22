美國科技學院 會計認證新班開課

美國科技學院CAC會計認證課程，實體課、網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，白天新班1月31日、晚上班2月1日起陸續開課。

就職中或準備轉行，須利用時間多充實自己，取得政府承認的會計認證執照，並且是全美通用，有更實際的實力表現。美國科技學院提供政府承認會計證課程，政府認證的文憑。上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

科技學院採用現代化的教學的方式，除了老師的理論概念講課外，還加上充分的實務實習和電腦技能輔導，學生除了了解理論和概念，還可以掌握事務的技能。尤其是熟悉電腦化的操作，對畢業後找工作有很大幫助。為了給學生最大的學習機會，老師的講課除了在課堂上提到後，也可以在網上複習重聽，包括理論課和習題講解，學生都可以在網上預習或重聽。電腦手機 或筆記本都能使用。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排，週末新班可去電諮詢， 課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢夠多詳細訊息，美國科技學話電話626-579-2813，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。