H Mart超市LA三店 抽獎活動將截止 28日抽獎

H Mart 中獎獎項

H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一， 目前H Mart在洛杉磯 韓國城設有三家分店 (City Center店、LA Madang Plaza店及K-Town Plaza店)，爲期三個月的抽獎活動，將於1月23日截止，顧客可以抓緊最後機會參加。

LA三店同慶顧客幸運抽獎活動，凡H Mart 會員在活動分店任意購物消費，結帳時掃描會員卡、並將購物小票投入抽獎箱內即可參與抽獎。

中獎獎項包括特等獎：$2,000 H Mart 超市禮券(1名) 、一等獎：$500 H Mart 超市禮券(2名) 、二等獎：$300 H Mart 超市禮券 (15名) 、三等獎：$100 H Mart超市禮券 (100名) 、四等獎：$50 H Mart 超市禮券(250名) 共368名幸運顧客將獲得精美獎品。

此次抽獎活動將於1月28日(星期五)公開抽獎，從所有獎券中抽出幸運大獎得主。H Mart 智慧卡是為 H Mart 會員量身打造的會員卡，可在任意一家 H Mart 服務台免費申辦； 智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，若你有在 H Mart 購物，可去免費申請， 購物得積分福利，優惠更多。

同時顧客也可以下載H Mart安卓 或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。 更多信息可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。

活動詳情可洽 H Mart 此次活動門店：H Mart City Center，地址3500 W 6th St Suite #100, Los Angeles, CA，電話 213-325-1917。H Mart LA Madang Plaza，地址 621 S Western Ave, Los Angeles, CA，電話 213-235-9560。H Mart K-Town Plaza，地址 928 S Western Ave, Los Angeles, CA， 電話 213-235-1666。