我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國4家航空公司44航班 中駐美使館：非常不合理

H Mart超市LA三店 抽獎活動將截止 28日抽獎

【洛杉磯訊】 
H Mart 中獎獎項
H Mart 中獎獎項

H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一， 目前H Mart在洛杉磯韓國城設有三家分店 (City Center店、LA Madang Plaza店及K-Town Plaza店)，爲期三個月的抽獎活動，將於1月23日截止，顧客可以抓緊最後機會參加。

LA三店同慶顧客幸運抽獎活動，凡H Mart 會員在活動分店任意購物消費，結帳時掃描會員卡、並將購物小票投入抽獎箱內即可參與抽獎。

中獎獎項包括特等獎：$2,000 H Mart 超市禮券(1名) 、一等獎：$500 H Mart 超市禮券(2名) 、二等獎：$300 H Mart 超市禮券 (15名) 、三等獎：$100 H Mart超市禮券 (100名) 、四等獎：$50 H Mart 超市禮券(250名) 共368名幸運顧客將獲得精美獎品。 

此次抽獎活動將於1月28日(星期五)公開抽獎，從所有獎券中抽出幸運大獎得主。H Mart 智慧卡是為 H Mart 會員量身打造的會員卡，可在任意一家 H Mart 服務台免費申辦； 智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，若你有在 H Mart 購物，可去免費申請， 購物得積分福利，優惠更多。

同時顧客也可以下載H Mart安卓或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。 更多信息可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID: hmartofficial)。

活動詳情可洽 H Mart 此次活動門店：H Mart City Center，地址3500 W 6th St Suite #100, Los Angeles, CA，電話 213-325-1917。H Mart LA Madang Plaza，地址 621 S Western Ave, Los Angeles, CA，電話 213-235-9560。H Mart K-Town Plaza，地址 928 S Western Ave, Los Angeles, CA， 電話 213-235-1666。

微信 安卓 洛杉磯

上一則

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

下一則

華人企業管理與發展缐上年會 1/24起舉辦

延伸閱讀

好康報您知／漢亞龍超市(H MART)

好康報您知／漢亞龍超市(H MART)
H Mart 農曆年限量賀嵗紅包亮相 1月21日起免費贈送

H Mart 農曆年限量賀嵗紅包亮相 1月21日起免費贈送
漢亞龍超市（H Mart )

漢亞龍超市（H Mart )
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報