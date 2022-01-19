2022開年雇主不可錯過的盛會：加州華人企業管理與發展缐上年會

新年伊始，疫情 捲土重來，諸多法規更新，雇主更是舉步維艱，充滿挑戰。多年來致力於服務社區的華興保險 ，本月底舉辦「2022加州華人 企業管理與發展線上年會」，從勞工 法、稅法、新冠新常態、新商機四個領域，整合最强講師資源，為企業雇主、人事、財務等高級經理，帶來最新資訊。同時也為各公司行號免費提供最新2022勞工法海報，現在登記還可附贈免費法律諮詢服務及全年人事管理電子報免費訂閲。

此次是華興保險連續第15年舉辦開年企業講座，也是迄今最大規模的缐上年會。從1月24日起至2月7日舉辦10+場線上講座，精彩不斷。年會邀請到資深律師、會計師、理財顧問等專家，以及國稅局、勞工局、Cal/OSHA等政府部門代表，還有國會議員金映玉（Young Kim）、國會議員朴銀珠（Michelle Steel）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州衆議員陳立德（Phillip Chen）、亞凱迪亞副市長及知名律師鄭博仁（Paul Chang）等要員出席，可謂精英薈萃。

年會上將針對雇主最關心的話題展開講解和分析，比如 2022年工時工資管理、帶薪病假，又有哪些新規定？員工照顧家人病假在新冠再起後有何變化？員工感染新冠，雇主究竟該如何應對，如何上報勞工保險？疫情持續，又有哪些商業訴訟興起？財政局、中小企業管理局對雇主有哪些補助和扶持項目？雇主該提供401K計劃還是CalSavers加州退休金儲蓄計劃？IRS對2022企業報稅有何重要提示？如何預防企業稅務資料被盜？最新稅法下公司如何進行稅務規劃？

以上種種問題都將在缐上年會中一一解析。

精彩場次（講座透過ZOOM舉行，時間均爲10:30AM）：

1/24（一）新冠下的商業訴訟趨勢和案例評析（國語）

員工感染新冠？勞工保險報備要點（國語）

1/25（二）2022年雇主必知最新勞工法法規（粵語）

1/26（三）公司2022稅務規劃重點（國語）

1/27（四）新冠疫情下的企業稅務規劃（國語）

2/1（二）CalSavers加州退休金儲蓄計劃介紹（國語）

2/2（三）2022年最新勞工法法規及企業雇主常見訴訟（國語）

2/3（四）如何構建嚴謹的人事系統，避免勞工訴訟（國語）

2/7 （一）IRS國稅局最新公司稅務資訊（英語配CPA中文講解）

【TBA】企業如何啓動與管理401(K)計畫

【TBA】SBA聯邦小企業局對企業的補助和扶持

【TBA】加州勞工局最新咨資訊介紹

【TBA】Cal/OSHA新冠工作場所健康安全管理規範

【TBA】公司團體健康保險省稅優勢

華興保險總裁張國興先生表示，「企業雇主研討會」連續多年為廣大華人業主提供最新重要資訊和因應之策，已成爲美國政府部門與華裔業主溝通的重要橋梁，也是華人社區每年最具影響力和公信力的企業雇主盛會。今年因應疫情不實體群聚，采用缐上年會的方式，希望為加州華人業者提供學習和交流的平臺，資源共享，為2022事業發展注入滿滿能量。

掃描下列二維碼馬上報名講座，或索取最新勞工法海報，更多活動詳情可參考華興保險官方網站www.kcal.net或致電 626-333-1111洽詢。

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