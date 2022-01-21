華埠服務中心 免費多元化社區服務

在華人社區深耕多年的「華埠 服務中心」，提供多元化服務，並附設專業醫療診所，有關該機構的免費服務項目，可到「喜迎虎歲嘉年華」現場展位查詢詳情。

華埠服務中心是本周末舉行的「喜迎虎歲嘉年華」贊助單位，服務範圍廣泛，包括有新冠疫情防疫，該中心設有專業醫療診所，提供新冠肺炎疫苗及第三劑施打，及新冠肺炎檢測服務，可先去電213-808-1700預約。另「社會福利申請」，若在生活上需要協助，包含水費、電費、住房補助、填寫公民入籍表格等，皆可電213-808-1700諮詢該中心社工。

有關「VITA免費報稅 服務」， 2022年度VITA免費報稅服務，將於1月24日起開放預約，2月7日始提供報稅服務(報稅截止日為4月18日) ，享有VITA報稅服務的資格如(1)須持美國公民或綠卡之加州居民。(2)年收入不得超過5萬7000元。(3)建議報稅的收入，包括工資、1200元以下之利息、退休金、社會安全保障金和失業補助金等，詳情可電213-808-1795。

於1月25日的「應急儲蓄 、目標儲蓄、儲蓄與領取公共福利之關聯」理財管理講座，有關詳情可電213- 808-1757查詢。而1月28日的「如何在危機中重整您的生意」中文小型企業講座，可電213-808-1751查詢詳情。