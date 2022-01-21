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維家保健Wellcare 贊助喜迎虎歲嘉年華活動

【洛杉磯訊】

維家保健（Wellcare）是Centene Corporation 全資擁有的子公司，也是領先業界的跨國醫療保健公司。

維家保健提供包括 Medicare Advantage 和 Medicare 處方藥計畫 (PDP) 在內等各種Medicare 產品方面，已有超過 20 年以上的經驗，這些計畫提供比 Original Medicare 更周全的平價保險。

現在，該公司考量每位 Medicare 受益人的需求提供各種福利，例如像是牙科、聽力及視力服務；可協助支付共付額的 Flex 卡；交通運輸服務；通話醫療看診；保健和健身方案；居家支援服務；以及為慢性病患者提供的特殊補充福利。

維家保健致力於逐一改善社區民眾的健康。自 2022 年 1 月 1 日開始，Centene 的 Medicare 品牌將變更為Wellcare (維家保健)品牌，其中包括Allwell、Health Net、Fidelis Care、Trillium Advantage、Ohana Health Plan 及 TexanPlus。網址www.wellcare.com。

維家保健（Wellcare）是此次本報2022喜迎虎歲嘉年華的贊助單位之一，攤位設在主舞台旁邊，攤位號碼是3。想瞭解有關維家保健的更多信息，可至活動攤位洽詢。

2022喜迎虎歲嘉年華活動，訂本周六、日（1月22日及23日）上年10時至下年6時，在羅蘭岡四季廣場舉行，來就送洗手液或防護面罩。

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