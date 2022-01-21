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大莊家Pechanga賀年美饌 大廚各展巧思迎金虎

【特曼庫拉訊】

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 喜迎金虎年，特別推出賀年美饌(見圖)，五道年菜的供應期從1月28日起至2月13日止。

由大莊家三家亞洲食肆名廚分別掌勺的年菜有： (一) UMI Sushi & Oyster Bar餐廳的「鴻運吉祥」黃金糯米雞，(二) Bamboo餐廳的「幸福美滿」避風塘皇帝蟹、「福澤年綿」牛肉長壽麵，(三) Blazing Noodles小館的「年年有餘」香煎紅鮋、「喜氣洋洋 」XO醬爆羊肉。

吃喝；在大莊家也是一種享受，在多國料理中見其精緻，各主廚的背景多元且來頭不小，就亞洲美食部份，UMI Sushi & Oyster Bar的主廚 Kiyokuni Ikeda池田十歲起自學，來美後在知名鐵人師傳Morimoto的壽司店做了15年。去UMI時不妨嚐嚐他的海膽及干貝。

女主廚 Marie Surakul來自泰國，少女時期就愛去不同餐館到處嚐鮮，17歲到洛杉磯也是四處打工，後進入Cyprus College廚藝學院，畢業後投入餐飲業經營14年，之後受聘於大莊家，2019年擢升擔任Bamboo總廚。

雖一生都做亞洲菜，但Timmy Che卻致力尋找東西方美食間的平衡，他融合新舊、結合潮流、推新食材。在進入大莊家前，Timmy Che早在拉斯維加斯、澳門和中國當主廚；由他主掌的Blazing Noodles的菜單經常帶給顧客喜悅。

在大莊家十餘家大小餐飲食堂中，Great Oak Steakhouse牛排館經典且具特色，過年想吃塊會讓心情愉快的牛排大餐就來這裡不會錯。大廚Jose Mendoza由拉斯維加斯再回到老東家；更運用巧思為牛排館設計了叫好又叫座的全新菜單。

「大莊家」擁有1,100間豪華酒店客房、豪華水療護理中心、18洞世界錦標賽級的高爾夫球場，華麗的綜合游泳池，還有世界級娛樂、豐富多彩的星級餐飲美食及酒吧，以及全天24小時博彩娛樂。從度假村的規模、豪華、潔淨度、便利的設施以及團隊所展現的友善，受到顧客們稱讚。

「大莊家賭場度假村」距特曼庫拉酒鄉的田園風光僅數分鐘車程，Pechanga 印第安部族以回饋社區而聞名於加州。大莊家服務專線(877) 711-2WIN。地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，網址 www.Pechanga.com。

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