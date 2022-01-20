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紐約人壽 贊助本周末虎年新春嘉年華活動

郭淑敏

【洛杉磯訊】 紐約人壽保險公司是此次本報虎年新春嘉年華的贊助單位之一，攤位設在主舞台旁邊，攤位號碼是D。他們當天有專人提供保險諮詢。

紐約人壽保險公司是一家《財富》100 強公司，成立於 1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽享有四大信用評級機構目前授予任何人壽保險公司的最高財務實力評級 : AM Best(A++)，費治 (AAA), 穆迪投資者服務 (Aaa) ，標準普爾 (AA+)。

紐約人壽總部位於紐約市，其旗下公司提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。New York Life Investments提供機構資產管理服務。紐約人壽的其他附屬公司提供各類證券產品和服務，以及零售共同基金。瞭解更多資訊可至當天活動攤位。

紐約人壽保險公司是此次本報虎年新春嘉年華的贊助單位之一，攤位設在主舞台旁邊，攤位號碼是D。他們當天有專人提供保險諮詢。

世界日報「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，本周六、日（1月22日及23日）上年10時至下年6時，在羅蘭岡四季廣場舉行，來就送洗手液或防護面罩。

保險 投資 紐約市

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