德成行開新店迎旺虎 春節優惠歡喜過年

【洛杉磯 訊】濃濃的新春氣氛處處綻放，德成行讓離鄉背井的民眾，擁有如同在家鄉一樣的感受。新老顧客別錯過剛新張的北聖蓋博 新店 (見圖) 覓新意。

過大年，貼春聯，凡虎年春聯、福字、紅包等傳統農曆新年的裝飾品，德成行應有盡有。辦年貨，搶大咖海鮮，團圓菜佛跳牆，也可到德成行。在家自己做年菜，海參、花膠、干貝、鮑魚等均以親民價供應上等靚貨，德成行更雲集了世界各地上等佳品；分別來自加勒比海、墨西哥 灣、阿拉斯加、斐濟、日本、巴布亞新幾內亞、印尼、南美、巴西、墨西哥、南非、冰島、大連、澳洲。

德成行的「花旗參」以參味濃郁著稱，有野山參、半野參、人工種植參、參根、參片、參茶。花旗參助補氣降虛火、除煩倦、補陰退熱、安神、清肺腎、消暑、解酒補血益氣。無論自用或送禮，各款禮盒選擇多。

「燕窩」自古以來都是珍貴的佳餚，德成行燕窩全部來自印尼直接進口最上乘的金絲燕窩。自疫情以來，「冬蟲夏草」在銷售上則有顯著成長。

德成行的實體藥店結合了因應市需的網上藥店，現逐步發展為美洲最大的中成藥房，該部門藥齊、正品且平價，有來自中國大陸、香港、台灣、日本、韓國、新加坡等亞洲國家的馳名老字號品牌，藥品質量有保證。除了家庭常備醫療保健用品，中成藥品種多樣，品種相當齊全，為方便顧客，還提供網上抓中藥服務。

德成行自1979年在洛杉磯成立至今，五家門市店面：北聖蓋博新店在 5439 Rosemead Blvd., 電話(626)686-1883。蒙特利公園市兩家分別在：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店 17520 Castleton St，電話(626)322-2800，羅蘭岡店1457 S. Nogales St.，電話(626)839-0022。網址www.tsEMPORIUM.com。