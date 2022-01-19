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新東方比鄰中文 為華裔青少年提供教學

【洛杉磯訊】
新東方教育科技集團創辦人俞敏洪。
新東方教育科技集團創辦人俞敏洪。

新東方教育科技集團將教學方向轉向海外市場，旗下獨資子公司「新東方比鄰中文」，專為華裔青少年，提供中文課程教學。

「新東方比鄰中文」是該教育科技集團轉型投入海外市場，對海外漢語教學的成功突破。多數華人當年通過新東方的學習走向了世界，如今又讓自己的孩子回到新東方學習中文。

「新東方比鄰中文」成立于2017年，專注海外市場，傳承新東方集團近30年的教學沉澱，集合高質量、高水平的師資團隊，從出品到授課層層把關。不同程度的中文水平，會被匹配不同程度的課程，家長也可以為自己的孩子，選擇獨特教學風格的老師。除了中文主修課外，還有額外的拼音課程，供強化學習使用，而家長也可以視自身情況，選擇不同人數的班級學習。人性化的教學匹配，是「新東方比鄰中文」的一大特色。

在新東方的強大品牌下，新東方比鄰中文的質量與內容有了嚴格保障。當今讓孩子學習中文，也是華人家庭的必經之路，選擇他們的課程，可以避免學中文走彎道。需要了解詳情，可於本周末參加羅蘭岡的「喜迎虎歲嘉年華」活動中，到其攤位洽詢，並掃碼直接領取特別優惠。圖為新東方教育科技集團創辦人俞敏洪。

教育 華人 華裔

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