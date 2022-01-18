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米其林大廚線上分享 讓家常菜秒變新春宴客菜

【洛杉磯訊】

春節是中國民間最隆重熱鬧的傳統節日。 華人家庭傳統上習慣一家人相聚一堂享受美味的年夜飯，一掃過往一年的辛勞。一年一次的年夜飯， 是全家都要動員的大餐，但準備年夜飯對很多家庭來說都是一項大工程。很多家庭更是提前三到七天就已經開始採買、備料，還要滿足每個家人的口味，年夜飯當天更有可能要從早忙到晚。對於要準備一桌豐盛年夜飯的婆婆媽媽，不是一件簡單的事。

「全民保險」特別邀請榮獲米其林一星榮譽的那家小館 (Bistro Na's) 北美地區行政主廚田勇，在線上分享他的私藏秘訣，讓你輕輕鬆鬆在家也能做出新春宴客菜。

那家小館是洛杉磯唯一摘星的米其林中餐館，主打北京滿族宮廷菜， 強調濃湯厚味、軟糯清雅的正宗風味。作為那家小館的北美地區行政主廚，田勇不僅具有國家高級廚師資歷，更曾負責北京奧運會、廣州亞運會、深圳大運會等多項大型活動的大型餐飲項目。並曾獲中國飯店金牌行政總廚、中國當代烹飪名師、法國藍帶優質會員等稱號。 

年關將至，全民保險訂1月21日星期五上午10點 五 11點， 邀請田勇主廚舉辦線上講座，將他平日的家常菜加上一點巧思，立刻變成米其林餐廳的宴客菜，共5菜一湯。講座後將開放觀眾線上與主廚問答。  線上報名： https://bit.ly/3FtVWQu ，電話報名撥打 626-873-1618。

全民保險以專業精神，幫助社區家庭及企業，打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等，歡迎去電諮詢各類相關問題。

全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228，地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 。 爾灣分公司電話 949-943-1789，地址： 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 。網址 www.anyinsurances.com。

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